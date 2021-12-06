Рангник объяснил выбор схемы на матч с "Пэлас"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил выбор схемы на матч против "Кристал Пэлас".

На свой первый матч у руля "Юнайтед" Рангник выпустил тех же 11 игроков, что выходили против "Арсенала" посреди недели, однако расположились они на поле по-другому.



Ральф решил сыграть с двумя нападающими и двумя плеймейкерами, что позволил "красным дьяволам" одержать победу 1:0.



"На мой взгляд, было логично не делать слишком много перестановок и изменений после победы над "Арсеналом". Каждый был здоров, никто не травмировался, поэтому я выпустил тот же состав".



"Вопрос был в том, как мы сможем прессинговать и контролировать игру. Поэтому я решил сыграть по схеме 4-2-2-2, с двумя нападающими. Не с одним Криштиану (Роналду) впереди, а рядом с Маркусом (Рэшфордом), используя их скорость для вертикальных передач".



"В то же время Джейдон (Санчо) и Бруну (Фернандеш) расположились в качестве двух 10-х номером, а в остальном — без изменений. У нас было достаточно места, чтобы расположить Бруну и Джейдона на позициях 10-х номеров, а наши крайние защитники подключались вперед и просили мяч на флагах. Они играли практически как вингбеки. Особенно в первом тайме, Алекс (Теллес) и Диогу (Далот) были исключительно хороши в атакующей фазе. Поэтому я и сыграл по схеме 4-2-2-2. Мне очень нравится, когда каждый игрок занимает свою лучшую позицию".



"Самые сложные и требовательные позиции в этой схеме — это два 10-х номера, но я все равно думаю, что Бруну и Джейдон справились хорошо, даже когда "Пэлас" владел мячом. Это было немного по-новому, но несильно — нет большой разницы, играет Джейдон ближе к флангу или в глубине, но в плане обороны они оба были хороши", — цитирует Рангника Manchester Evening News.