Эвертон" выразил "полную поддержку" Бенитесу
"Эвертон" выразил "полную поддержку" своему главному тренеру Рафаэлю Бенитесу.
После домашнего поражения 1:4 от "Ливерпуля" на прошлой неделе хозяин "Эвертона" Фархад Мошири уже высказывался в поддержку Бенитеса, попутно пообещав выделить деньги на укрепление состава в январе.
В ночь с воскресенья на понедельник "ириски" официально подтвердили расставание со своим спортивным директором Марселем Брандсом, не забыв упомянуть и Рафаэля.
В ближайшее время мерсисайдский клуб должен будет выбрать между приглашением другого человека на место Брандса и перераспределением полномочий — не исключено, что контроль над трансферами получит как раз Бенитес.
"Теперь мы проведем стратегический пересмотр нашей футбольной структуры для определения лучшей модели для долгосрочного будущего клуба".
"Тем временем владелец и совет директоров продолжат оказывать нашему тренеру Рафаэлю Бенитесу свою полную поддержку", — говорится в заявлении "Эвертона".
06.12.2021 08:00
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