Эвертон" выразил "полную поддержку" Бенитесу

"Эвертон" выразил "полную поддержку" своему главному тренеру Рафаэлю Бенитесу.

После домашнего поражения 1:4 от "Ливерпуля" на прошлой неделе хозяин "Эвертона" Фархад Мошири уже высказывался в поддержку Бенитеса, попутно пообещав выделить деньги на укрепление состава в январе.



В ночь с воскресенья на понедельник "ириски" официально подтвердили расставание со своим спортивным директором Марселем Брандсом, не забыв упомянуть и Рафаэля.



В ближайшее время мерсисайдский клуб должен будет выбрать между приглашением другого человека на место Брандса и перераспределением полномочий — не исключено, что контроль над трансферами получит как раз Бенитес.



"Теперь мы проведем стратегический пересмотр нашей футбольной структуры для определения лучшей модели для долгосрочного будущего клуба".



"Тем временем владелец и совет директоров продолжат оказывать нашему тренеру Рафаэлю Бенитесу свою полную поддержку", — говорится в заявлении "Эвертона".