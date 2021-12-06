Кабальеро близок к переходу в "Саутгемптон"

Бывший голкипер "Челси" и "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро близок к подписанию краткосрочного контракта с "Саутгемптоном".

В минувшую субботу против "Брайтона" первый номер "Саутгемптона" Алекс Маккарти получил травму задней поверхности бедра, присоединившись в лазарете к своему дублеру Фрэйзеру Форстеру.



В результате главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль остался с совсем еще зеленым Харри Льюисом, который не сыграл ни одного матча за клуб после проведенного в аренде в "Данди" сезона 2017/18.



Впереди у "Саутгемптона" ряд важнейших матчей, поэтому клуб с "Сент-Мэри" срочно обратился к Кабальеро и в воскресенье, сообщает The Atlhletic, ударил по рукам с Вилли.



Кабальеро находится без клуба после истечения своего контракта с "Челси" минувшим летом. Однако 40-летний аргентинец не покинул страну и последнее время поддерживал физическую форму с "Уимблдоном" из Лиги Один.



Переход Кабальеро в "Саутгемптон" будет подтвержден в самое ближайшее время. А дебютировать за "святых" Вилли сможет во время выезда к "Арсеналу" в ближайшую субботу.