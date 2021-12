Светская хроника за понедельник

"Манчестер Сити" следит за Душаном Влаховичем. "Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Поля Погба. Джуду Беллингему грозит уголовное дело. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Сити" следит за нападающим "Фиорентины" Душаном Влаховичем. (La Repubblica)



"Барселона" готова включить Усмана Дембеле, Самюэля Умтити, Филиппе Коутиньо или Клемана Лангле в сделку по приобретению вингера "Сити" Феррана Торреса, но ни один из этих игроков не интересен "горожанам". (Marca)



"Юнайтед" и "Тоттенхэм" ожидают, чем увенчаются переговоры "Барселоны" о продлении истекающего в конце сезона контракта Дембеле. (Mundo Deportivo)



"Барселона" просит Дембеле принять решение насчет своего будущего до 31 декабря. (Sport)



"Юнайтед" хочет полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга, но не его одноклубника Коутиньо. (El Nacional)



"Юнайтед" рассматривает полузащитника "Астон Виллы" Джона Макгинна в качестве замены для Поля Погба. (The Sun)



"Ливерпуль" хочет подписать испанского полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса следующим летом. (Fichajes)



"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Лилля" Ренату Санчешу. (Fichajes)



Канадский нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид находится на радаре у "Арсенала". (Evening Standard)



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет купить Кирана Триппьера из "Атлетико", а также Бена Ми и Джеймса Тарковски из "Бернли". (The Sun)



Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес хочет продать голкипера Джордана Пикфорда, который вызывает интерес у "Тоттенхэма". (The Sun)



"Эвертон" интересуется нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном. (90min)



Другое



"Юнайтед" хочет сделать главного тренера "Нью-Йорк Ред Булз" из МЛС Герхарда Штрубера ассистентом Ральфа Рангника. (The Sun)



Ряд клубов Премьер-Лиги изучают возможность включать во все новые контракты с игроками обязанность пройти полную вакцинацию от коронавируса. (The Telegraph)



В отношении Джуда Беллингема может быть открыто уголовно дело после того, как полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии публично обвинил рефери поединка против "Баварии" в причастности к договорным матчам. (Bild)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха был назван совладельцем компании, которая занималась мошенничеством при сдаче апартаментов в аренду. (The Sun)



Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг поставил "лайк" записи нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду о победе над "канонирами". (Daily Mail)