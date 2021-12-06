Клопп: "Я бы не удивился уходу Ориги летом"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его бы не удивил уход из клуба нападающего Дивока Ориги минувшим летом.
В субботу Ориги принес "Ливерпулю" три очка в гостях у "Вулверхэмптона", отличившись на исходе компенсированного времени (0:1).
Это было всего лишь третье появление Ориги на замену в этом сезоне Премьер-Лиги, тогда как в стартовом составе он еще не выходил.
У Ориги было не так много игрового времени и в прошлом сезоне, и Клопп недоумевает, почему другие клубы не попытались переманить 26-летнего бельгийца.
"На месте какого-нибудь другого клуба я бы попытался купить его, и я думал, это случится, потому что он играл не так уж много".
"Однако, повторюсь, я не могу поверить, что некоторые люди считают тебя недостаточно хорошим игроком, если ты не играешь за "Ливерпуль" регулярно. Здесь выдающаяся команда, и если ты наш 12-й, 13-й или 14-й номер, ты все равно должен быть выдающимся игроком — и Див такой".
"Вообще-то, я очень рад, что он все еще здесь. Я не ожидал этого, но я бы не удивился его уходу", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт клуба.
06.12.2021 00:05
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Дивок наш джокер, каким был Сульшер в своё время в МЮ.
у него еще будут возможности проявить себя. Никто не говорит о том, что ему по силам стать основным игроком, тут у Жоты шансов больше, но свои редкие выходы в основе и на заключительные полчаса у него точно будут. пусть остается, другого такого эффективного игрока скамейки мы не найдем.
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В этом году он прям хорош, прошлый год был вялым и бесполезным. Лучше уж его форсить с замен чем Минамину.
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