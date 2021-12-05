Рангник не поверил, что Фред забил с правой ноги
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признался, что его удивил гол полузащитника Фреда в матче против "Кристал Пэлас".
Именно Фред забил единственный гол в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", направив мяч в ворота с дистанции.
28-летний бразилец нанес удар со своей неудобной правой ноги, и Рангник шутит, что сначала в это не поверил.
"Мне пришлось уточнить у своего ассистента, действительно ли Фред пробил своей правой ногой, потому что я не мог в это поверить. Я думал, он может бить только с левой".
"Фред — великолепный игрок. Сегодня он и Скотт Мактоминей сыграли без мяча ровно так, как нам было нужно. Я рад за него", — цитирует Рангника Sky Sports.
Добавим, что в 12 матчах Премьер-Лиги этого сезона Фред забил два гола — как и в 76 предыдущих.
05.12.2021 23:00
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Да все манки в принципе axyели, что он просто забил
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