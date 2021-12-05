Рангник: "Сыграли гораздо лучше, чем я ожидал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что игра его новой команды против "Кристал Пэлас" превзошла его ожидания.

Единственный гол Фреда обеспечил "Юнайтед" победу 1:0 в дебютном матче Рангника, который едва приступил к исполнению своих обязанностей.



Ральф остался доволен увиденным и считает, что эта победа может стать хорошей отправной точкой.



"Я очень доволен тем, как команда играла, особенно в первый час, прессингуя. Это было исключительно. Нам не хватало лишь того, чтобы сделать счет 1:0 или 2:0".



"С учетом того, как мы оборонялись, мы полностью контролировали игру, и "клинш-шит" — самый важный аспект".



"Есть вещи, которые мы должны улучшить. Нам нужно чаще сохранять свои ворота на замке. Я под большим впечатлением, если учитывать, что мы провели только одну тренировку. Мы сыграли гораздо лучше, чем я ожидал".



"Мы постоянно старались диктовать игру. Мы избегали провалов — может быть, за исключением последних пяти минут. В остальное время мы старались держать их на отдалении от наших ворот".



"Когда ты добиваешься успеха, на это всегда проще опираться. Мы должны оформлять больше "клин-шитов" и лучше создавать моменты для наших атакующих игроков. В целом я очень доволен тем, как мы сыграли сегодня", — сообщил Рангник BBC.