Рангник: "Сыграли гораздо лучше, чем я ожидал"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что игра его новой команды против "Кристал Пэлас" превзошла его ожидания.
Единственный гол Фреда обеспечил "Юнайтед" победу 1:0 в дебютном матче Рангника, который едва приступил к исполнению своих обязанностей.
Ральф остался доволен увиденным и считает, что эта победа может стать хорошей отправной точкой.
"Я очень доволен тем, как команда играла, особенно в первый час, прессингуя. Это было исключительно. Нам не хватало лишь того, чтобы сделать счет 1:0 или 2:0".
"С учетом того, как мы оборонялись, мы полностью контролировали игру, и "клинш-шит" — самый важный аспект".
"Есть вещи, которые мы должны улучшить. Нам нужно чаще сохранять свои ворота на замке. Я под большим впечатлением, если учитывать, что мы провели только одну тренировку. Мы сыграли гораздо лучше, чем я ожидал".
"Мы постоянно старались диктовать игру. Мы избегали провалов — может быть, за исключением последних пяти минут. В остальное время мы старались держать их на отдалении от наших ворот".
"Когда ты добиваешься успеха, на это всегда проще опираться. Мы должны оформлять больше "клин-шитов" и лучше создавать моменты для наших атакующих игроков. В целом я очень доволен тем, как мы сыграли сегодня", — сообщил Рангник BBC.
05.12.2021 21:00
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Последние комментарии:
говномессиво до первого гола, кто забил, тот и выйграл.
рангник вообще непонятный персонаж, скорее знаменит работой спорт дира, хз как его маню вообще додумался назначить тренером, откуда всплыла эта кандидатура, но вообще все укладывается в уровень руководства клубом.
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ПОВЕЛИТЕЛЬ!!!
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Чувствуйю Тролль ещё тот у руля
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