"Эвертон" решил уволить своего спортивного директора Марселя Брандса.

Брандс прибыл в мерсисайдский клуб из ПСВ в мае 2018, сменив на посту спортивного директора Стива Уолша.



С тех пор Марсель несколько раз поменял главного тренера и спустил почти 300 миллионов фунтов на трансферы, однако реального прогресса "ирискам" обеспечить не смог.



Выбирая козла отпущения между Рафаэлем Бенитесом и Брандсом, руководство "Эвертона" решило отказаться от очередной смены главного тренера и изгнало голландского директора, сообщает Liverpool Echo.



Добавим, что Брандс лишь в апреле заключил с "ирисками" новый трехлетний контракт.