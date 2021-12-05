"Эвертон" решил уволить своего спортивного директора
"Эвертон" решил уволить своего спортивного директора Марселя Брандса.
Брандс прибыл в мерсисайдский клуб из ПСВ в мае 2018, сменив на посту спортивного директора Стива Уолша.
С тех пор Марсель несколько раз поменял главного тренера и спустил почти 300 миллионов фунтов на трансферы, однако реального прогресса "ирискам" обеспечить не смог.
Выбирая козла отпущения между Рафаэлем Бенитесом и Брандсом, руководство "Эвертона" решило отказаться от очередной смены главного тренера и изгнало голландского директора, сообщает Liverpool Echo.
Добавим, что Брандс лишь в апреле заключил с "ирисками" новый трехлетний контракт.
05.12.2021 20:00
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