"Тоттенхэм" одержал третью победу подряд в Премьер-Лиге

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" одержал третью победу подряд в Премьер-Лиге, разгромив "Норвич" со счетом 3:0.

После победы 2:0 над "Брентфордом" в четверг в стартовый состав "шпор" вернулся Яфет Танганга, заменив Эмерсона Рояла.

В старт "канареек" вернулись Энди Омобамиделе, Пьер Ле-Мелу и Адам Ида.

Матч начался с опаснейшего момента у ворот хозяев , однако Уго Льорис выручил свою команду после удара Теему Пукки из центра штрафной.

"Тоттенхэм" ответил на 10-й минуте, когда Лукас Моура взял игру на себя и нанес пушечный удар с дистанции — 1:0.

В дальнейшем "Норвич" немало контролировал мяч, но опасных моментов почти не создавал. Делавшие ставку на контратаки "шпоры" смотрелись предпочтительнее. Пару шансов имел Харри Кейн, однако у капитана сборной Англии совершенно сбился прицел.

После перерыва хозяева слегка отпустили нити игры — их соперник уж слишком осмелел. Однако на 67-й минуте надежды "канареек" отыграться были похоронены. После подачи Соном Хен Мином углового Бен Гибсон неудачно скинул мяч на Давинсона Санчеса, и тот ногой расстрелял ворота — 2:0.

Гости выбросили белый фланг, чем "Тоттенхэм" воспользовался, чтобы сделать счет разгромным. На 77-й минуте Бен Дэвис завел мяч в штрафную, отдал короткий пас Сону, тут чуть сместился и пробил — 3:0.

Антонио Конте определенно стабилизировал игру "Тоттенхэма". "Шпоры" не блещут впереди, однако стали лучше обороняться, вдобавок их преимущество в классе над "Норвичем" неоспоримо.

"Тоттенхэм" — "Норвич". Отчет о матче


Метки Норвич, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2021 18:55

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 05.12.2021 19:24 # vagifspurs
    COME ON YOU SPURS

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  2. superperez101 05.12.2021 19:00 # superperez101
    будут выше скама, чувствуется влияние тренера

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  3. yaxaaabalya 05.12.2021 18:58 # yaxaaabalya
    ван дер слава мамку в рот ёбал

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  4. largo-winch 05.12.2021 18:58 # largo-winch
    Походу кроме пенсов все победили вэтом туре

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  5. slash-lfc 05.12.2021 18:58 # slash-lfc
    КОРОЛЬХЭМ!!! ДОН пришел и начал е6ать.

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