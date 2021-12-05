"Тоттенхэм" одержал третью победу подряд в Премьер-Лиге, разгромив "Норвич" со счетом 3:0.

После победы 2:0 над "Брентфордом" в четверг в стартовый состав "шпор" вернулся Яфет Танганга, заменив Эмерсона Рояла.



В старт "канареек" вернулись Энди Омобамиделе, Пьер Ле-Мелу и Адам Ида.



Матч начался с опаснейшего момента у ворот хозяев , однако Уго Льорис выручил свою команду после удара Теему Пукки из центра штрафной.



"Тоттенхэм" ответил на 10-й минуте, когда Лукас Моура взял игру на себя и нанес пушечный удар с дистанции — 1:0.



В дальнейшем "Норвич" немало контролировал мяч, но опасных моментов почти не создавал. Делавшие ставку на контратаки "шпоры" смотрелись предпочтительнее. Пару шансов имел Харри Кейн, однако у капитана сборной Англии совершенно сбился прицел.



После перерыва хозяева слегка отпустили нити игры — их соперник уж слишком осмелел. Однако на 67-й минуте надежды "канареек" отыграться были похоронены. После подачи Соном Хен Мином углового Бен Гибсон неудачно скинул мяч на Давинсона Санчеса, и тот ногой расстрелял ворота — 2:0.



Гости выбросили белый фланг, чем "Тоттенхэм" воспользовался, чтобы сделать счет разгромным. На 77-й минуте Бен Дэвис завел мяч в штрафную, отдал короткий пас Сону, тут чуть сместился и пробил — 3:0.



Антонио Конте определенно стабилизировал игру "Тоттенхэма". "Шпоры" не блещут впереди, однако стали лучше обороняться, вдобавок их преимущество в классе над "Норвичем" неоспоримо.



"Тоттенхэм" — "Норвич". Отчет о матче