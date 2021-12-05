Рэднапп: "Бернарду выходит на уровень Давида Сильвы"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва приближается к уровню легенды "горожан" Давид Сильвы.

Накануне Бернарду отметился дублем в победном для "Сити" матче против "Уотфорда" (1:3), доведя количество своих голов в этом сезоне Премьер-Лиги до семи.



Великолепная фора Силвы позволила "горожанам" захватить лидерство в Премьер-Лиге, и Рэднапп не стал скупиться на похвалу в адрес 27-летнего португальца.



"Он олицетворяет в себе все то, что ты хочешь видеть в полузащитнике, и этим он мне нравится".



"Когда они теряют мяч, он первым возвращается назад, чтобы вернуть его. У него есть все. Он так комфортно себя чувствует с мячом".



"В современном футболе все определяется статистическими показателями. И он делает на поле все. Он выходит на уровень, которому соответствовал Давид Сильва. Он становится увереннее. Тренер знает, насколько он важен для его команды", — сообщил Рэднапп в эфире.