Синклер предсказывает скорый закат карьеры Де Хеа в МЮ

Экс-вингер "Манчестер Сити" Тревор Синклер предсказал скорый закат карьеры голкипера Давида Де Хеа в "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на общие проблемы "Юнайтед", лично Де Хеа весьма уверенно проводит этот сезон. Пожалуй, наибольший повод для критики Давид дал посреди недели, когда после столкновения со своим партнером Фредом остался лежать на газоне и позволил Эмилю Смит-Роу из "Арсенала" беспрепятственно поразить пустые ворота.



Поведение Де Хеа в том эпизоде Синклер объясняет "недостатком храбрости" и предсказывает, что Давид не сработается с новым тренером "красных дьяволов" Ральфом Рангником.



"Это было недостаточно хорошо — порой, выходя на поле, ты должен терпеть боль. И он стоил своей команде гола, потому что удар Смит-Роу не был таким уж замечательным".



"С приходом Ральфа они захотят играть с высокой линией обороны. Ральф захочет, чтобы его голкипер был последним защитником".



"Поэтому время Де Хеа в "Манчестер Юнайтед", наверное, закончится довольно скоро", — сообщил Синклер talkSPORT.