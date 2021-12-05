Синклер предсказывает скорый закат карьеры Де Хеа в МЮ

Давид Де Хеа Экс-вингер "Манчестер Сити" Тревор Синклер предсказал скорый закат карьеры голкипера Давида Де Хеа в "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на общие проблемы "Юнайтед", лично Де Хеа весьма уверенно проводит этот сезон. Пожалуй, наибольший повод для критики Давид дал посреди недели, когда после столкновения со своим партнером Фредом остался лежать на газоне и позволил Эмилю Смит-Роу из "Арсенала" беспрепятственно поразить пустые ворота.

Поведение Де Хеа в том эпизоде Синклер объясняет "недостатком храбрости" и предсказывает, что Давид не сработается с новым тренером "красных дьяволов" Ральфом Рангником.

"Это было недостаточно хорошо — порой, выходя на поле, ты должен терпеть боль. И он стоил своей команде гола, потому что удар Смит-Роу не был таким уж замечательным".

"С приходом Ральфа они захотят играть с высокой линией обороны. Ральф захочет, чтобы его голкипер был последним защитником".

"Поэтому время Де Хеа в "Манчестер Юнайтед", наверное, закончится довольно скоро", — сообщил Синклер talkSPORT.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Синклер

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 804

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 05.12.2021 17:48 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    По делу покакал на де гея. Забавно, что скамы когда-то называли это нелепую ламу топ-голкипером, лучшим в мире и бла-бла-бла. На то и секта тупорыликов.

    (ответить)

  2. xah 05.12.2021 17:35 # xah
    Что этот котакбас несет? Ешекбас чёрный закрой рот нах

    (ответить)

  3. beatles-red 05.12.2021 17:19 # beatles-red
    Забыли спросить мнение посредственного игрока неменее посредственного клуба

    (ответить)

  4. tursa 05.12.2021 17:07 # tursa
    Де гей как раз таки тащит мю за уши как в старые добрые

    (ответить)

  5. sufferwell 05.12.2021 17:06 # sufferwell
    Синклер, вот тебе такая же тупая обезьяна как Фред на ногу наступит - посмотрим: как ты будешь терпеть.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: