Тен Хаг открыт к переходу в большой клуб

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг заявил, что готов перейти в большой европейский клуб.

На протяжении последних недель и месяцев Тен Хага регулярно связывали с переездом в Премьер-Лигу. Сперва Эрика сватали в разбогатевший "Ньюкасл", затем в "Тоттенхэм" и недавно в "Манчестер Юнайтед".



Тен Хаг сохраняет верность "Аяксу", где он трудится с 2017 года, однако это, возможно, продлится недолго — Эрик готов уйти на повышение.



"Думаю, я готов к этому (перейти в большой иностранный клуб). Я был бы рад откликнуться на этот вызов".



"Однако я не гонюсь за этим. Если такая возможность мне никогда не предоставится, я не скажу, что моя карьера оказалась провалена. Однако я думаю, что обладаю необходимой компетенцией для такого вызова", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.