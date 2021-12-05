Рангник планирует встретиться с Фергюсоном

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что позже в декабре собирается провести встречу с сэром Алексом Фергюсоном.

Согласно слухам, решение о назначении Рангника временным тренером "Юнайтед" принимал без участия Фергюсона, однако Ральф отлично понимает, насколько влиятельной фигурой в клубе является сэр Алекс.



Рангник уже предвкушает встречу с Фергюсоном и хочет использовать наследие сэра Алекса как фундамент для перехода к более современному стилю футбола.



"Я еще не разговаривал с сэром Алексом, потому что он едва вернулся из Нью-Йорка и должен оставаться дома из-за карантина и ковид-ограничений".



"Но я очень надеюсь встретиться с ним в ближайшие две-три недели. Даррен Флетчер сказал мне, что хочет организовать совместный обед или ужин с ним".



"Важно, что у этого клуба до сих пор есть ДНК — но также важно адаптировать это к современному футболу".



"В футболе тебе нужна определенная идея. За что мы выступаем? Называйте это корпоративной индивидуальностью. Как мы хотим выглядеть? Как мы хотим играть? Какой футбол хотят фанаты?"



"Тебе нужно покупать как можно более классных игроков для своего вида футбола. А в среднесрочной и долгосрочной перспективе тебе нужен тренер, чтобы развивать и тренировать их", — цитирует Рангника Daily Mirror.