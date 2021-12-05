Артета обеспокоен, что Обамеянг не забивает

Рулевой "Арсенала" Микель с признался, что встревожен голевой засухой своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.

Обамеянг не забивает уже пять матчей кряду и против "Манчестер Юнайтед" в минувший четверг выглядел крайне невыразительно, будучи замененным на 79-й минуте.



Отсутствие голов у Пьер-Эмерика беспокоит Артету, однако всем остальным в исполнении габонского нападающего Микель доволен.



"Ты всегда обеспокоен, когда твой главный нападающий не забивает голы, однако он старается изо всех сил".



"Он и сам понимает, как сильно команда нуждается в его голах, и в данный момент этого нет. Однако остальные вещи, которые мы просим от него, он делает наилучшим образом", — цитирует Артету The Independent.