Артета обеспокоен, что Обамеянг не забивает
Рулевой "Арсенала" Микель с признался, что встревожен голевой засухой своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.
Обамеянг не забивает уже пять матчей кряду и против "Манчестер Юнайтед" в минувший четверг выглядел крайне невыразительно, будучи замененным на 79-й минуте.
Отсутствие голов у Пьер-Эмерика беспокоит Артету, однако всем остальным в исполнении габонского нападающего Микель доволен.
"Ты всегда обеспокоен, когда твой главный нападающий не забивает голы, однако он старается изо всех сил".
"Он и сам понимает, как сильно команда нуждается в его голах, и в данный момент этого нет. Однако остальные вещи, которые мы просим от него, он делает наилучшим образом", — цитирует Артету The Independent.
05.12.2021 14:00
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А что ему напрягаться? Ты посмотри какой жирный контракт дал ему клуб.
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