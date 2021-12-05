Артета обеспокоен, что Обамеянг не забивает

Пьер-Эмерик Обамеянг Рулевой "Арсенала" Микель с признался, что встревожен голевой засухой своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.

Обамеянг не забивает уже пять матчей кряду и против "Манчестер Юнайтед" в минувший четверг выглядел крайне невыразительно, будучи замененным на 79-й минуте.

Отсутствие голов у Пьер-Эмерика беспокоит Артету, однако всем остальным в исполнении габонского нападающего Микель доволен.

"Ты всегда обеспокоен, когда твой главный нападающий не забивает голы, однако он старается изо всех сил".

"Он и сам понимает, как сильно команда нуждается в его голах, и в данный момент этого нет. Однако остальные вещи, которые мы просим от него, он делает наилучшим образом", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2021 14:00

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  1. suddenly 05.12.2021 14:16 # suddenly
    А что ему напрягаться? Ты посмотри какой жирный контракт дал ему клуб.

    (ответить)

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