Рангник признал, что пока МЮ — не конкурент трем фаворитам

Ральф Рангник Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал, что сейчас его команда не готова соперничать с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси".

В преддверии дебютного матча Рангника "Юнайтед" занимает только седьмое место в Премьер-Лиге, недавно капитулировав против "Сити" и "Ливерпуля" и лишь против "Челси" набрав очко.

Однако даже ничья 1:1 с "Челси" не впечатлила Рангника, который призывает не забегать вперед.

"Я более чем оптимистичен, но в то же время я должен быть реалистом".

"Пять недель назад мы проиграли "Ливерпулю" 5:0, и счет мог быть гораздо крупнее, если честно. Против "Сити" мы проиграли 2:0, но счет мог быть крупнее".

"Это важно, что мы набрали очко в гостях у "Челси", но игра? Я не знаю. Они нанесли 24 удара против трех у нас".

"Так что это не соответствовало бы реальности, если бы я сказал, что в ближайший недели или месяцы буду соперничать с ведущими тренерами Премьер-Лиги".

"Прямо сейчас мой фокус на "Кристал Пэлас", затем на "Янг Бойз", затем на "Норвиче", затем на "Брайтоне" и затем на "Брентфорде".

"Матчи против "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" будут в марте и апреле — тогда я и смогу ответить на вопрос о соперничестве с ними", — цитирует Рангника Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рангник, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2021 13:00

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  1. largo-winch 05.12.2021 13:08 # largo-winch
    "Прямо сейчас мой фокус на "Кристал Пэлас", затем на "Янг Бойз", затем на "Норвиче", затем на "Брайтоне" и затем на "Брентфорде".
    И на этом всё. Дальше уже временный тренер будет рулить

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  2. scholes18 05.12.2021 13:02 # scholes18
    реалист, без лишнего пиздежа.

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