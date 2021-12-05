Рангник признал, что пока МЮ — не конкурент трем фаворитам

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал, что сейчас его команда не готова соперничать с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси".

В преддверии дебютного матча Рангника "Юнайтед" занимает только седьмое место в Премьер-Лиге, недавно капитулировав против "Сити" и "Ливерпуля" и лишь против "Челси" набрав очко.



Однако даже ничья 1:1 с "Челси" не впечатлила Рангника, который призывает не забегать вперед.



"Я более чем оптимистичен, но в то же время я должен быть реалистом".



"Пять недель назад мы проиграли "Ливерпулю" 5:0, и счет мог быть гораздо крупнее, если честно. Против "Сити" мы проиграли 2:0, но счет мог быть крупнее".



"Это важно, что мы набрали очко в гостях у "Челси", но игра? Я не знаю. Они нанесли 24 удара против трех у нас".



"Так что это не соответствовало бы реальности, если бы я сказал, что в ближайший недели или месяцы буду соперничать с ведущими тренерами Премьер-Лиги".



"Прямо сейчас мой фокус на "Кристал Пэлас", затем на "Янг Бойз", затем на "Норвиче", затем на "Брайтоне" и затем на "Брентфорде".



"Матчи против "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" будут в марте и апреле — тогда я и смогу ответить на вопрос о соперничестве с ними", — цитирует Рангника Manchester Evening News.