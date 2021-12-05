Артета готов предложить тренерскую работу Туре

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что готов помочь легенде "Манчестер Сити" Яя Туре с получением тренерской лицензии.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Туре приступил к работе в академии "Тоттенхэма". Яя продолжает оттачивать свои тренерские навыки, продвигаясь к лицензии УЕФА категории A.



Артета хорошо знаком с Туре, и если тот будет готов сделать следующий шаг, то от этого 38-летнего ивуарийца отделяет один телефонный звонок.



"У него есть мой номер, потому что мы провели несколько лет вместе в "Манчестер Сити". Я восхищаюсь им как игроком, поэтому он может позвонить мне и задать вопрос".



"Есть ли у него потенциал тренера топ-уровня? Он обладает опытом, знаниями и многое выиграл в футболе. Он определенно может кое-что дать другим игрокам", — цитирует Артету Daily Mail.