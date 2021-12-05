"Эвертон" может позвать Моуриньо на место Бенитеса
"Эвертон" задумывается о приглашении главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо на место Рафаэля Бенитеса.
Бенитес с момента своего назначения минувшим летом не бы популярной фигурой среди болельщиков "Эвертона" из-за своей связи с "Ливерпулем". Рафаэль неплохо начал сезон, но затем результаты пошли на спад.
В 10 последних матчах Премьер-Лиги "ириски" потерпели семь поражений, включая 1:4 от "Ливерпуля" посреди недели, и одержали лишь одну победу.
И хотя хозяин "Эвертона" Фархад Мошири публично поддержал Бенитеса, Рафаэль не задержится надолго, если результаты не улучшатся.
По информации Daily Mirror, в случае расставания с Бенитесом мерсисайдский клуб может обратиться к Моуриньо, который ранее поработал в Премьер-Лиге с "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".
Сейчас Жозе трудится в "Роме", которую он возглавил только минувшим летом, однако там у португальского специалиста не все гладко.
05.12.2021 11:00
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Хз о каких амбициях клуба можно говорить если они собираются звать чмоура , летчик сбитый давно уже , только ню как то может его реабилитировать , но и то он не вывезет
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