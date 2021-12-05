"Эвертон" может позвать Моуриньо на место Бенитеса

"Эвертон" задумывается о приглашении главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо на место Рафаэля Бенитеса.

Бенитес с момента своего назначения минувшим летом не бы популярной фигурой среди болельщиков "Эвертона" из-за своей связи с "Ливерпулем". Рафаэль неплохо начал сезон, но затем результаты пошли на спад.



В 10 последних матчах Премьер-Лиги "ириски" потерпели семь поражений, включая 1:4 от "Ливерпуля" посреди недели, и одержали лишь одну победу.



И хотя хозяин "Эвертона" Фархад Мошири публично поддержал Бенитеса, Рафаэль не задержится надолго, если результаты не улучшатся.



По информации Daily Mirror, в случае расставания с Бенитесом мерсисайдский клуб может обратиться к Моуриньо, который ранее поработал в Премьер-Лиге с "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".



Сейчас Жозе трудится в "Роме", которую он возглавил только минувшим летом, однако там у португальского специалиста не все гладко.