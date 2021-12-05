Джон Барнс выступил в защиту Магуайра
Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает необоснованной критику в адрес капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.
28-летний Магуайр регулярно навлекает на себя критику в этом сезоне. Харри упрекают за неважные действия в обороне, а также за недостаток лидерских качеств.
Однако Барнс думает, что неправильно винить во всем самого дорогого защитника в мире и его партнеров по линии обороны, поскольку остальная команда им не помогает, как следовало бы.
"Харри Магуайр — абсолютно правильный человек, чтобы быть капитаном "Манчестер Юнайтед". Он играет в четверке защитников, которых никто не страхует. Если бы тройка нападающих "Ливерпуля" не трудилась так упорно без мяча, их четверке защитников тоже было бы тяжело".
"Дело не в каком-то отдельном защитнике, потому что Харри Магуайр — хороший защитник, как и Аарон Ван Биссака и Люк Шоу. Но проблема в том, что они остаются обороняться сами по себе, без поддержки остальной команды, за исключением Фреда и Скотта Мактоминея, но и им нужно больше трудиться".
"Так что я совершенно не критикую Магуайра, потому что он хороший защитник для "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, но команда играет таким образом, что он остается обороняться сам по себе, что недопустимо. Поэтому я совершенно не виню его", — цитирует Барнса Manchester Evening News.
05.12.2021 10:00
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