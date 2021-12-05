Конте намекнул, что "Тоттенхэм" расплачивается за ошибки Почеттино

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте намекнул, что сейчас "шпоры" расплачиваются за ошибки его предшественника Маурисио Почеттино.

Когда Конте работал в "Челси" с 2016 по 2018 год, "Тоттенхэм" находился на своем пике при Почеттино.



В 2017 "шпоры" финишировали вторыми в Премьер-Лиге, пропустив вперед только "синих" Конте, а два года спустя достигли финала Лиги Чемпионов.



Однако Конте чувствует, что затем Почеттино не смог обеспечить смену поколений, и это стало причиной затяжного кризиса, выход из которого предстоит искать Антонио.



"В последние годы этот клуб двигался по наклонной. Если сравнивать с "Тоттенхэмом" в мой период работы в "Челси", то тогда "Тоттенхэм" был очень, очень боеспособной и очень, очень сильной командой".



"Думаю, "Тоттенхэм" лишился важных игроков, кто-то стал старым, поэтому здесь требовалась смена поколений, и сейчас мы слегка расплачиваемся за это", — цитирует Конте Daily Mirror.