Ван-Биссака угодил в скандал

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака был замечен в компании друзей, балующихся "веселящим газом".

В распоряжении издания Daily Star оказалось видео, снятое самим Ван-Биссакой в прошлом месяце. Аарон запечатлел друзей, которые употребляют так называемый легальный наркотик, вдыхая содержимое воздушных шариков.



Сообщается, что это видео Ван-Биссака разослал своим друзьям в Snapchat. Тусовка имела место в номере пятизвездочного лондонского отеля Grosvenor House Suites стоимостью 8,000 за ночь.



На этом видео Ван-Биссака держит в руке шарик и поет, однако подтверждения тому, что Аарон вдыхает "веселящий газ", нет.



Ожидается, что теперь у 24-летнего защитника, который в сентябре попался за рулем, будучи лишенным прав, возникнут проблемы со своим клубом.