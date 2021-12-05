15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 5 декабря, четырьмя поединками продолжится 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — БРЕНТФОРД 17:00



В этом сезоне Премьер-Лиги "Лидс" забил 13 голов — только у "Норвича" и "Вулверхэмптона" на момент начала тура было меньше. "Брентфорд" проиграл пять из семи последних матчей в чемпионате, хотя перед этим — только один из семи. Последний раз эти команды встречались в высшем дивизионе еще в апреле 1947, причем обе вылетели в конце того сезона.



Из лазарета "Лидса" могут вернуться Люк Эйлинг и Патрик Бэмфорд. Паскаль Стрейк на подходе.



Матиас Йоргенсен, Джош Дасилва, Тарик Фосу, Давид Райя и Кристоффер Айер по-прежнему не готовы играть за "Брентфорд".



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



Ральф Рангник приступает к работе в "Манчестер Юнайтед", который пропускал в каждом из 15 последних домашних матчей во всех соревнованиях. "Кристал Пэлас" потерпел два поражения подряд в Премьер-Лиге, хотя до этого не проигрывал на протяжении семи поединков. "Орлы" одержали две победы в двух последних выездах к "красным дьяволам" — как и в 22 предыдущих.



"Юнайтед" будет лишен Рафаэля Варана, Поля Погба и Эдинсона Кавани. Люк Шоу под вопросом.



Защитник "Пэлас" Джоэл Уорд дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Йоаким Андерсен и Джеймс Макартур едва ли поправятся к воскресенью, Натан Фергюсон — точно нет.



ТОТТЕНХЭМ — НОРВИЧ 17:00



"Тоттенхэм" выиграл все три своих домашних матча при Антонио Конте, если учитывать все соревнованиях. "Норвич" впервые с февраля 2013 развил свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге до четырех поединков. Все три последних выезда "канареек" к "шпорам" в рамках чемпионата завершились поражениями.



Джовани Ло Чельсо пока не готов вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм". Кристиан Ромеро вернется только в следующем году.



"Норвич" будет лишен Матиаса Норманна и Милота Рашицы, но Тодд Кантуэлл снова в строю.



АСТОН ВИЛЛА — ЛЕСТЕР 19:30



При Стивене Джеррарде "Астон Вилла" одержала две победы, а в третьем матче, хоть и потерпела поражение, но навязала борьбу "Манчестер Сити". "Лестер" выиграл только три из 11 последних поединков в чемпионате. В обоих встречах этих команд в прошлом сезоне побеждала та, которая выступала гостями.



Вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли пропустит несколько недель с повреждением бедра. Мэтт Таргетт и Данни Ингс под большим вопросом.



К тренировкам с "Лестером" вернулись Джеймс Джастин и Юри Тилеманс, но оба едва ли сыграют. Джеймс Мэддисон в порядке.