Гвардиола поблагодарил Силву за то, что тот подтвердил его слова
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что своей игрой против "Уотфорда" полузащитник Бернарду Силва подтвердил его недавние слова.
После победы 1:2 над "Астон Виллой" посреди недели Гвардиола назвал Силву лучшим игроком в Премьер-Лиге.
27-летий португалец отреагировал на это дублем против "Уотфорда", обеспечив "горожанам" победу 1:3 и первое место в Премьер-Лиге, а также порадовав своего наставника.
"Спасибо Бернарду. Потому что своей игрой он показал, что я не ошибся. Поэтому спасибо ему. Я знаю, что он так скромен, и в Премьер-Лиги есть тысячи — ну, не прямо уж тысячи — игроков топ-уровня, но он правда так хорош".
"Всегда есть вещи, которые мы должны улучшить, но прямо сейчас парни играют на действительно хорошем уровне", — сообщил Гвардиола BBC.
05.12.2021 00:05
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