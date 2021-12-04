Тухель: "Менди растерял уверенность в себе"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что его голкипер Эдуар Менди растерял уверенность в себе.
В субботу "Челси" потерпел поражение 3:2 от "Вест Хэма", а Менди оказался повинен в двух пропущенных голах.
Во-первых, Эдуар стал виновником назначения пенальти в свои ворота, а, во-вторых, не смог вытащить из ближнего угла шальной мяч, запущенный Артуром Масуаку с фланга.
Тухель затрудняется объяснить, что происходит с 29-летним сенегальцем, которого на этой неделе обставил Джанлуилджи Доннарумма в борьбе за престижный приз имени Льва Яшина.
"Эду переживает непростой период. Я не знаю точную причину, но похоже на то, что он слегка растерял уверенность в себе. Хорошо, он принял не самое лучшее решение сегодня в эпизоде с первым голом, но мы сами поставили его в это неловкое положение".
"Он мог спасти нас в этой ситуации, но не спас. Мы очень, очень далеки от того, чтобы винить кого-либо, однако мы должны признать, что в данный момент совершаем слишком много критических ошибок, что стоило нам победы против "Манчестер Юнайтед" и сегодня тоже", — цитирует Тухеля Evening Standard.
04.12.2021 23:00
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Последние комментарии:
менди возращается на свой уровень
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Кепу в старт. Здесь не в утрате уверенности дело, а скорее в отсутствии конкуренции. Она то есть, но явно не в голове у Менди.
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Разваливается команда тухлого, этого тебе не на багаже сутулой собаки лч брать, апл это марафон
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кепа выше классом, чем этот павиан
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манда слишком самоуверенная стала, как и жаржинья
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