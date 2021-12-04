Тухель: "Менди растерял уверенность в себе"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что его голкипер Эдуар Менди растерял уверенность в себе.

В субботу "Челси" потерпел поражение 3:2 от "Вест Хэма", а Менди оказался повинен в двух пропущенных голах.



Во-первых, Эдуар стал виновником назначения пенальти в свои ворота, а, во-вторых, не смог вытащить из ближнего угла шальной мяч, запущенный Артуром Масуаку с фланга.



Тухель затрудняется объяснить, что происходит с 29-летним сенегальцем, которого на этой неделе обставил Джанлуилджи Доннарумма в борьбе за престижный приз имени Льва Яшина.



"Эду переживает непростой период. Я не знаю точную причину, но похоже на то, что он слегка растерял уверенность в себе. Хорошо, он принял не самое лучшее решение сегодня в эпизоде с первым голом, но мы сами поставили его в это неловкое положение".



"Он мог спасти нас в этой ситуации, но не спас. Мы очень, очень далеки от того, чтобы винить кого-либо, однако мы должны признать, что в данный момент совершаем слишком много критических ошибок, что стоило нам победы против "Манчестер Юнайтед" и сегодня тоже", — цитирует Тухеля Evening Standard.