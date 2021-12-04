"Сити" легко разобрался с "Уотфордом"

Бернарду Силва "Манчестер Сити" в доминирующей манере переиграл на выезде "Уотфорд" со счетом 1:3 и вышел на первое место в Премьер-Лиге.

По сравнению с поражением 2:1 от "Челси" Данни Роуз заменил в стартовом составе "шершней" Адама Мазину.

Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков после выезда к "Астон Вилле", освежив стартовый состав с помощью Эмерика Лапорта, Кайла Уолкера, Илкая Гюндогана, Фила Фодена и Джека Грилиша.

"Сити" не составило труда открыть счет. Уже на четвертой минуте Фоден навесил с левого фланга, а брошенный защитниками Рахим Стерлинг пробил головой с отскоком от газона — 0:1.

Гости продолжили отчаянно давить, однако голкипер "Уотфорда" Даниэль Бахманн поймал кураж, принявшись совершать один сейв за другим.

Долго это продолжаться не могло, и на 31-й минуте Бернарду Силва с острого угла все-таки добил мяч в ворота после очередного спасения Бахманна — 0:2.

Сделав счет комфортным, "Сити" ослабил натиск, но при этом продолжал контролировать игру и угрожать воротам Бахманна.

С третьим голом "горожане" затянули до 63-й минуты. Силва вошел в штрафную с правого фланга и, словно не замечая Роуза, закрутил мяч в дальний угол ворот — 0:3.

И все-таки "Уотфорду" удалось подсластить это поражение. На 74-й минуте вышедший на замену Кучо Эрнандес нанес удар в штангу, а затем сам сыграл на добивании — 1:3.

Так же пободаться, как с "Челси" или "Манчестер Юнайтед" недавно, "Уотфорду" не удалось — "Сити" с самого начала взял "шершней" в тиски и принялся душить.

"Уотфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2021 22:25

Количество просмотров Просмотров: 543

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Последние комментарии:




  1. superperez101 04.12.2021 22:53 # superperez101
    даже не было сомнений что колбаса и сити заберут победы
    а дрочилси - такие дрочилси

    теперь хоть вонять не будет на фапле

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  2. imf-tau 04.12.2021 22:47 # imf-tau
    ВЕСТ ХЕМ - ПИСЕДАТЕЛИ, ЧМЫРСИ - ПИСЕВЗЯТЕЛИ!

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  3. takernotagiver 04.12.2021 22:45 # takernotagiver
    Горожане и Скаузеры, хватит сраться. Сегодня вы обошли вашего общего врага, представляющего антифутбол во всей красе. Сити и Ливерпуль - две команды, украшающие футбол и играющие изящно и не прямолинейно. Удачи обеим командам.

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  4. mugabe 04.12.2021 22:43 # mugabe
    королевы сели на литсо чепухапуля, и те в лучших традициях пхихихихихихи roberto-89 эхихихихихи делают королевам куни торнадо!

    #pizdalizpool

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  5. fanstevengerrard 04.12.2021 22:38 # fanstevengerrard
    1 Манчестер Сити 15 35
    2 Ливерпуль 15 34
    3 Челси 15 33
    4 Вест Хэм 15 27
    5 Арсенал 14 23

    Источник: http://fapl.ru/posts/89952/?c=1

    Норм, норм.

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  6. superperez101 04.12.2021 22:36 # superperez101
    сити силен базару нет

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  7. brown-ale 04.12.2021 22:31 # brown-ale
    А так и не скажешь, что три дня назад эта беспомощная команда возила Тухельси мордой по газону.

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  8. true-manc 04.12.2021 22:31 # true-manc
    1 Манчестер Сити 15 35
    2 Ливерпуль 15 34

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    портовая ху*ня на страпоне!!!

    (ответить)

  9. mancityman 04.12.2021 22:31 # mancityman
    КОРОЛИ На Троне!!!
    лузерxyй на Страпоне!!!Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

  10. arhangel777 04.12.2021 22:31 # arhangel777
    С победой Ситизены! Теперь главное закончить год на верху таблицы.

    (ответить)

  11. true-manc 04.12.2021 22:30 # true-manc
    04.12.2021 20:34 #
    true-manc

    не прошло и 4-х минут, а КОРОЛИ уже кикнули портовых проституток с трона пинком под зад
    ахахахахахахахахахахахахахахахахаха, ору)))

    Источник: http://fapl.ru/posts/89949/

    (ответить)

  12. toha-bludsikir 04.12.2021 22:29 # toha-bludsikir
    Одно удовольствие наблюдать за командой. Культура паса, перемещение игроков, прессинг. Все прекрасно. Насколько привлекательный футбол показывает команда.

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  13. skychnie-oboi 04.12.2021 22:29 # skychnie-oboi
    ROROLI!

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  14. true-manc 04.12.2021 22:29 # true-manc
    Поздравляю всех братишек горожан с победой!!!
    Мы на троне!!!
    КОРОЛИ!!!

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  15. kukuruzzo 04.12.2021 22:28 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  16. madchester 04.12.2021 22:28 # madchester
    The Koroli!!!!

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  17. toha-bludsikir 04.12.2021 22:28 # toha-bludsikir
    Великолепные.

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