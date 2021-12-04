"Сити" легко разобрался с "Уотфордом"

"Манчестер Сити" в доминирующей манере переиграл на выезде "Уотфорд" со счетом 1:3 и вышел на первое место в Премьер-Лиге.

По сравнению с поражением 2:1 от "Челси" Данни Роуз заменил в стартовом составе "шершней" Адама Мазину.



Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков после выезда к "Астон Вилле", освежив стартовый состав с помощью Эмерика Лапорта, Кайла Уолкера, Илкая Гюндогана, Фила Фодена и Джека Грилиша.



"Сити" не составило труда открыть счет. Уже на четвертой минуте Фоден навесил с левого фланга, а брошенный защитниками Рахим Стерлинг пробил головой с отскоком от газона — 0:1.



Гости продолжили отчаянно давить, однако голкипер "Уотфорда" Даниэль Бахманн поймал кураж, принявшись совершать один сейв за другим.



Долго это продолжаться не могло, и на 31-й минуте Бернарду Силва с острого угла все-таки добил мяч в ворота после очередного спасения Бахманна — 0:2.



Сделав счет комфортным, "Сити" ослабил натиск, но при этом продолжал контролировать игру и угрожать воротам Бахманна.



С третьим голом "горожане" затянули до 63-й минуты. Силва вошел в штрафную с правого фланга и, словно не замечая Роуза, закрутил мяч в дальний угол ворот — 0:3.



И все-таки "Уотфорду" удалось подсластить это поражение. На 74-й минуте вышедший на замену Кучо Эрнандес нанес удар в штангу, а затем сам сыграл на добивании — 1:3.



Так же пободаться, как с "Челси" или "Манчестер Юнайтед" недавно, "Уотфорду" не удалось — "Сити" с самого начала взял "шершней" в тиски и принялся душить.



"Уотфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче