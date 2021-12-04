"Сити" легко разобрался с "Уотфордом"
"Манчестер Сити" в доминирующей манере переиграл на выезде "Уотфорд" со счетом 1:3 и вышел на первое место в Премьер-Лиге.
По сравнению с поражением 2:1 от "Челси" Данни Роуз заменил в стартовом составе "шершней" Адама Мазину.
Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков после выезда к "Астон Вилле", освежив стартовый состав с помощью Эмерика Лапорта, Кайла Уолкера, Илкая Гюндогана, Фила Фодена и Джека Грилиша.
"Сити" не составило труда открыть счет. Уже на четвертой минуте Фоден навесил с левого фланга, а брошенный защитниками Рахим Стерлинг пробил головой с отскоком от газона — 0:1.
Гости продолжили отчаянно давить, однако голкипер "Уотфорда" Даниэль Бахманн поймал кураж, принявшись совершать один сейв за другим.
Долго это продолжаться не могло, и на 31-й минуте Бернарду Силва с острого угла все-таки добил мяч в ворота после очередного спасения Бахманна — 0:2.
Сделав счет комфортным, "Сити" ослабил натиск, но при этом продолжал контролировать игру и угрожать воротам Бахманна.
С третьим голом "горожане" затянули до 63-й минуты. Силва вошел в штрафную с правого фланга и, словно не замечая Роуза, закрутил мяч в дальний угол ворот — 0:3.
И все-таки "Уотфорду" удалось подсластить это поражение. На 74-й минуте вышедший на замену Кучо Эрнандес нанес удар в штангу, а затем сам сыграл на добивании — 1:3.
Так же пободаться, как с "Челси" или "Манчестер Юнайтед" недавно, "Уотфорду" не удалось — "Сити" с самого начала взял "шершней" в тиски и принялся душить.
"Уотфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
04.12.2021 22:25
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Последние комментарии:
даже не было сомнений что колбаса и сити заберут победы
а дрочилси - такие дрочилси
теперь хоть вонять не будет на фапле
(ответить)
ВЕСТ ХЕМ - ПИСЕДАТЕЛИ, ЧМЫРСИ - ПИСЕВЗЯТЕЛИ!
(ответить)
Горожане и Скаузеры, хватит сраться. Сегодня вы обошли вашего общего врага, представляющего антифутбол во всей красе. Сити и Ливерпуль - две команды, украшающие футбол и играющие изящно и не прямолинейно. Удачи обеим командам.
(ответить)
королевы сели на литсо чепухапуля, и те в лучших традициях пхихихихихихи roberto-89 эхихихихихи делают королевам куни торнадо!
#pizdalizpool
(ответить)
1 Манчестер Сити 15 35
2 Ливерпуль 15 34
3 Челси 15 33
4 Вест Хэм 15 27
5 Арсенал 14 23
Источник: http://fapl.ru/posts/89952/?c=1
Норм, норм.
(ответить)
сити силен базару нет
(ответить)
А так и не скажешь, что три дня назад эта беспомощная команда возила Тухельси мордой по газону.
(ответить)
1 Манчестер Сити 15 35
2 Ливерпуль 15 34
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
портовая ху*ня на страпоне!!!
(ответить)
КОРОЛИ На Троне!!!
лузерxyй на Страпоне!!!
(ответить)
С победой Ситизены! Теперь главное закончить год на верху таблицы.
(ответить)
04.12.2021 20:34 #
true-manc
не прошло и 4-х минут, а КОРОЛИ уже кикнули портовых проституток с трона пинком под зад
ахахахахахахахахахахахахахахахахаха, ору)))
Источник: http://fapl.ru/posts/89949/
(ответить)
Одно удовольствие наблюдать за командой. Культура паса, перемещение игроков, прессинг. Все прекрасно. Насколько привлекательный футбол показывает команда.
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ROROLI!
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Поздравляю всех братишек горожан с победой!!!
Мы на троне!!!
КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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The Koroli!!!!
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Великолепные.
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