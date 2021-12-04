Алонсо и Хаверц пополнили лазарет "Челси"
"Челси" потерял с травмами защитника Маркоса Алонсо и нападающего Кая Хаверца в проигранном матче против "Вест Хэма".
К субботнему дерби с "молотобойцами" "Челси" подходил с отсутствующими Беном Чилуэллом, Нголо Канте и Матео Ковачичем.
Теперь лазарет "синих" получил подкрепление, что после финального свистка подтвердил главный тренер Томас Тухель, вынужденно убрав Хаверца и Алонсо из-за травм лодыжки и спины, соответственно.
"Кай испытывал огромную боль, а у Маркоса Алонсо заболела спина. Это очередные две замены из-за травм. Нам придется искать этому решение".
"Я не имею представления, когда Нголо Канте вернется, а Матео Ковачич пропустит пять-шесть недель. Жоржиньо уже много матчей играет с болью в бедре, и вы можете это видеть. Такова ситуация", — цитирует Тухеля Evening Standard.
04.12.2021 21:00
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Последние комментарии:
Сауль, твой выход.
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хорошо, что не купил Алонсо в фентези
здоровья пенису
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Похоже всё-таки придётся использовать Сауля на позиции вингбека.
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Заебись ой как заебись)))) но у них ж три состава им похуй
Аххахахаэаэаэаэ
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заебись ой как заебись правда залупенсы?
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