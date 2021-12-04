Алонсо и Хаверц пополнили лазарет "Челси"

Кай Хаверц "Челси" потерял с травмами защитника Маркоса Алонсо и нападающего Кая Хаверца в проигранном матче против "Вест Хэма".

К субботнему дерби с "молотобойцами" "Челси" подходил с отсутствующими Беном Чилуэллом, Нголо Канте и Матео Ковачичем.

Теперь лазарет "синих" получил подкрепление, что после финального свистка подтвердил главный тренер Томас Тухель, вынужденно убрав Хаверца и Алонсо из-за травм лодыжки и спины, соответственно.

"Кай испытывал огромную боль, а у Маркоса Алонсо заболела спина. Это очередные две замены из-за травм. Нам придется искать этому решение".

"Я не имею представления, когда Нголо Канте вернется, а Матео Ковачич пропустит пять-шесть недель. Жоржиньо уже много матчей играет с болью в бедре, и вы можете это видеть. Такова ситуация", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Алонсо, травмы, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2021 21:00

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  1. brown-ale 04.12.2021 21:24 # brown-ale
    Сауль, твой выход.

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  2. true-manc 04.12.2021 21:23 # true-manc
    хорошо, что не купил Алонсо в фентези

    здоровья пенису

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  3. akado 04.12.2021 21:21 # akado
    Похоже всё-таки придётся использовать Сауля на позиции вингбека.

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  4. felix-the-cat 04.12.2021 21:08 # felix-the-cat
    Заебись ой как заебись)))) но у них ж три состава им похуй
    Аххахахаэаэаэаэ

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  5. frisby 04.12.2021 21:05 # frisby
    заебись ой как заебись правда залупенсы?

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