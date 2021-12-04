Алонсо и Хаверц пополнили лазарет "Челси"

"Челси" потерял с травмами защитника Маркоса Алонсо и нападающего Кая Хаверца в проигранном матче против "Вест Хэма".

К субботнему дерби с "молотобойцами" "Челси" подходил с отсутствующими Беном Чилуэллом, Нголо Канте и Матео Ковачичем.



Теперь лазарет "синих" получил подкрепление, что после финального свистка подтвердил главный тренер Томас Тухель, вынужденно убрав Хаверца и Алонсо из-за травм лодыжки и спины, соответственно.



"Кай испытывал огромную боль, а у Маркоса Алонсо заболела спина. Это очередные две замены из-за травм. Нам придется искать этому решение".



"Я не имею представления, когда Нголо Канте вернется, а Матео Ковачич пропустит пять-шесть недель. Жоржиньо уже много матчей играет с болью в бедре, и вы можете это видеть. Такова ситуация", — цитирует Тухеля Evening Standard.