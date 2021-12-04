"Ливерпуль" вырвал победу у "Вулверхэмптона" и возглавил Премьер-Лигу

Гол Дивока Ориги на исходе компенсированного времени позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в гостях у "Вулверхэмптона" и перехватить лидерство в Премьер-Лиге.

В старт "волков" после матча дисквалификации вернулся Рубен Невеш, заменив Жоау Моутиньо.



Стартовый состав "красных не изменился по сравнению с победой 1:4 над "Эвертоном".



Хозяева "Молинью" сразу же отдали инициативу, но не позволяли сопернику разбежаться. Игра была вязкой, "Ливерпуль" просто не имел возможности разбежаться.



Первый тайм оказался лишен ударов в створ, а реальный голевой момент был только один. Это Диогу Жота на 32-й минуте замыкал головой подачу Трента Александер-Арнольда к дальней штанге, но промахнулся. "Волки" пару раз опасно вторгались в штрафную Алиссона, однако без завершения.



Второй тайм начался с трех ударов в упор Тиаго Алькантары. Первый был остановлен Раулем Хименесом, второй — Жозе Са, а третий получился неточным.



Вскоре уже "волки" пару раз побеспокоили Алиссона, а на 60-й минуте "Ливерпуль" создал супермомент. Са неудачно сыграл на выходе, в результате чего Жота выскочил на пустые ворота. Экс-игрок "Вулверхэмптона" наносил удар со считанных метров, однако воспитанник "Ливерпуля" Конор Коуди своей промежностью звонко остановил мяч на самой линии.



В концовке "красные" основательно прижали соперника, показывая, что сильнее хотят победить, однако Са осечек уже не совершал.



Казалось, "волки" удержат ничью. Однако на последней компенсированной минуте вышедший на замену Дивок Ориги принял мяч во вратарской, развернулся на 180 градусов и неотразимо пробил — 0:1.



Матч получился очень тяжелым и тягучим для "Ливерпуля", чьих звездных нападающих "Вулверхэмптону" удалось сдержать. Однако в кармане у Юргена Клоппа нашелся джокер.



"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче