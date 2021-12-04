"Ливерпуль" вырвал победу у "Вулверхэмптона" и возглавил Премьер-Лигу
Гол Дивока Ориги на исходе компенсированного времени позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в гостях у "Вулверхэмптона" и перехватить лидерство в Премьер-Лиге.
В старт "волков" после матча дисквалификации вернулся Рубен Невеш, заменив Жоау Моутиньо.
Стартовый состав "красных не изменился по сравнению с победой 1:4 над "Эвертоном".
Хозяева "Молинью" сразу же отдали инициативу, но не позволяли сопернику разбежаться. Игра была вязкой, "Ливерпуль" просто не имел возможности разбежаться.
Первый тайм оказался лишен ударов в створ, а реальный голевой момент был только один. Это Диогу Жота на 32-й минуте замыкал головой подачу Трента Александер-Арнольда к дальней штанге, но промахнулся. "Волки" пару раз опасно вторгались в штрафную Алиссона, однако без завершения.
Второй тайм начался с трех ударов в упор Тиаго Алькантары. Первый был остановлен Раулем Хименесом, второй — Жозе Са, а третий получился неточным.
Вскоре уже "волки" пару раз побеспокоили Алиссона, а на 60-й минуте "Ливерпуль" создал супермомент. Са неудачно сыграл на выходе, в результате чего Жота выскочил на пустые ворота. Экс-игрок "Вулверхэмптона" наносил удар со считанных метров, однако воспитанник "Ливерпуля" Конор Коуди своей промежностью звонко остановил мяч на самой линии.
В концовке "красные" основательно прижали соперника, показывая, что сильнее хотят победить, однако Са осечек уже не совершал.
Казалось, "волки" удержат ничью. Однако на последней компенсированной минуте вышедший на замену Дивок Ориги принял мяч во вратарской, развернулся на 180 градусов и неотразимо пробил — 0:1.
Матч получился очень тяжелым и тягучим для "Ливерпуля", чьих звездных нападающих "Вулверхэмптону" удалось сдержать. Однако в кармане у Юргена Клоппа нашелся джокер.
"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
04.12.2021 20:00
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Последние комментарии:
Вот у кого 3 состава, так это у королей
за счёт чего и штампуют чемпики
3 состава, но нет характера для победы в ЛЧ
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Владение 87/13
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Бернарду - это просто капитальный красавчик и главный герой нашей команды.
Я летом говорил, что его ни в коем случае нельзя продавать, и как же я рад, что он остался.
Это чисто игрок для Пеповского раската: универсальный, техничный, дерзкий, с пасом, дриблингом, с ударом, с видением поля и футбольной тонкостью, с неуступчивым характером. Было понятно, что его нельзя отпускать, и Слава Богу он наконец раскрылся на полную.
После матча с Челси я ох*ел от его игры и до сих пор не перестаю ох*евать
Лучший КОРОЛЬ!!!
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Как же круто что мы имеем такие 2 крутые команда как ливерпул и Манчестер Сити, никто даже рядом не стоит.
Смешно было читать как залупенсы распетушились и всем доказывали, что этот сезон их)))
Такого уровня как у голубых и красных у шестьнольси никогда не будет. Факт.
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Жопонюхси
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Щолси пытались взять чемпионат, однако воспитанники Ливерпуля своей паховой областью звонко остановили пинсов
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Тяжеловато но закономерно, с минимум затрат забрали очередную победу.
Зачем опять забивать 4 гола. Прибережем это количество забитых в каждой игре для Челси, мс, мю и т.д.
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Ливерпуль молодцы. Не с членсами же спорить за трон.
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Как вам запах жоп КОРОЛЕЙ???
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Всех с победой братишки ))))))
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Двойная порция членсам подана запззазазазазазазазазазааза
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Короли!!
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Уже должны были 5 забивать, не забиваем, могут забить обратку.
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Канселу- это что то между Роналду и Роналдинью в защите.
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Шлюхи все таки сумели одолеть волков, молодцы. Хотя по традиции должны были раздвинуть после осечки пенсов
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Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал победу команды над "Челси" (3:2) в 15-м туре АПЛ.
"Это был отличный кросс, не так ли? В футболе вы берете все, что получаете. Мы играли не так хорошо, как могли. У нас три гола. Мы проявили отличный характер, дважды отыгравшись. Мы теряем игрока, немного бездельничали, пытаясь залатать команду перед перерывом. Это показывает, что мы продолжаем играть. В конце концов, мы получили награду", - приводит слова Мойеса ВВС.
Приседатель!
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Вот там жара
Дортмунд Бавария уже 1-1
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Наслаждайтесь игрой, лучшего крайнего защитника в этом Мире.
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