Тухель: "Слишком много индивидуальных ошибок"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил поражение 3:2 от "Вест Хэма" индивидуальными ошибками.

В субботу "Челси" потерпел свое всего лишь второе поражение в этом сезоне Премьер-Лиги. При этом второй гол "синие" пропустили с пенальти, а третий — после неудавшегося навеса Артура Масуаку с фланга.

После финального свистка Тухель посетовал на невезение и признал, что его игроки — и не только голкипер Эдуар Менди — слишком много ошибались.

Не думаю, что мы провели плохой матч, это был нормальный матч. Здесь тяжело играть. Мы совершили слишком много индивидуальных ошибок, как и против "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорда". Мы разговаривал об этом перед матчем, но это не помогло. Такова ситуация".

"Можно ли сказать, что Жоржиньо подставил Менди (в эпизоде с назначением пенальти)? Каждый приложил к этому руку. Решение отдать пас назад не было лучшим. Эду в тот момент тоже принял не самое лучшее решение".

"Мы создали много полумоментов, мы совершили много касаний в чужой штрафной, но иногда тебе нужна удача с каким-нибудь рикошетом, и у нас ее не было".

"Такие голы, как второй пропущенный нами, случаются, но третий гол — это странно. По сути оба своих момента в первом тайме соперник имел после двух наших больших ошибок", — сообщил Тухель BT Sport.


Метки Вест Хэм, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2021 19:00

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  1. asnural 04.12.2021 19:39 # asnural
    Логика далбаеба Жоржа...отдать пас назад Менди что бы он его выбил в аут. А хули он его сам не выбил сразу? Отдал пас Менди что бы он повозился и привез гол? Уровень далбаеба - Эверест

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  2. frisby 04.12.2021 19:32 # frisby
    Че он ноет, рахит немощный..иди сиси поплачся олень

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  3. hunter022 04.12.2021 19:31 # hunter022
    Это только цветочки тухлый

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  4. chelsea-69 04.12.2021 19:16 # chelsea-69
    Тухленько кароче

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