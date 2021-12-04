Тухель: "Слишком много индивидуальных ошибок"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил поражение 3:2 от "Вест Хэма" индивидуальными ошибками.
В субботу "Челси" потерпел свое всего лишь второе поражение в этом сезоне Премьер-Лиги. При этом второй гол "синие" пропустили с пенальти, а третий — после неудавшегося навеса Артура Масуаку с фланга.
После финального свистка Тухель посетовал на невезение и признал, что его игроки — и не только голкипер Эдуар Менди — слишком много ошибались.
Не думаю, что мы провели плохой матч, это был нормальный матч. Здесь тяжело играть. Мы совершили слишком много индивидуальных ошибок, как и против "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорда". Мы разговаривал об этом перед матчем, но это не помогло. Такова ситуация".
"Можно ли сказать, что Жоржиньо подставил Менди (в эпизоде с назначением пенальти)? Каждый приложил к этому руку. Решение отдать пас назад не было лучшим. Эду в тот момент тоже принял не самое лучшее решение".
"Мы создали много полумоментов, мы совершили много касаний в чужой штрафной, но иногда тебе нужна удача с каким-нибудь рикошетом, и у нас ее не было".
"Такие голы, как второй пропущенный нами, случаются, но третий гол — это странно. По сути оба своих момента в первом тайме соперник имел после двух наших больших ошибок", — сообщил Тухель BT Sport.
04.12.2021 19:00
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Логика далбаеба Жоржа...отдать пас назад Менди что бы он его выбил в аут. А хули он его сам не выбил сразу? Отдал пас Менди что бы он повозился и привез гол? Уровень далбаеба - Эверест
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Че он ноет, рахит немощный..иди сиси поплачся олень
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Это только цветочки тухлый
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Тухленько кароче
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