Тухель: "Слишком много индивидуальных ошибок"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил поражение 3:2 от "Вест Хэма" индивидуальными ошибками.

В субботу "Челси" потерпел свое всего лишь второе поражение в этом сезоне Премьер-Лиги. При этом второй гол "синие" пропустили с пенальти, а третий — после неудавшегося навеса Артура Масуаку с фланга.



После финального свистка Тухель посетовал на невезение и признал, что его игроки — и не только голкипер Эдуар Менди — слишком много ошибались.



Не думаю, что мы провели плохой матч, это был нормальный матч. Здесь тяжело играть. Мы совершили слишком много индивидуальных ошибок, как и против "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорда". Мы разговаривал об этом перед матчем, но это не помогло. Такова ситуация".



"Можно ли сказать, что Жоржиньо подставил Менди (в эпизоде с назначением пенальти)? Каждый приложил к этому руку. Решение отдать пас назад не было лучшим. Эду в тот момент тоже принял не самое лучшее решение".



"Мы создали много полумоментов, мы совершили много касаний в чужой штрафной, но иногда тебе нужна удача с каким-нибудь рикошетом, и у нас ее не было".



"Такие голы, как второй пропущенный нами, случаются, но третий гол — это странно. По сути оба своих момента в первом тайме соперник имел после двух наших больших ошибок", — сообщил Тухель BT Sport.