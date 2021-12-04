Майкл Эменало отказал "Ньюкаслу"

Майкл Эменало отказался от предложения стать спортивным директором "Ньюкасла".

Оформив приобретение "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов, инвесторы из Саудовской Аравии принялись искать человека, который бы определял стратегию клуба и тратил их деньги.



По информации The Telegraph, приоритетной целью саудитов на эту роль был Эменало, однако после детальных переговоров с директором "сорок" Амандой Стейвли Майкл отказался от работы на "Сент-Джеймс Парк".



Бывший технический директор "Челси" презентовал краткосрочный план по спасению от вылета и долгосрочный план по превращению "Ньюкасла" в гранда Премьер-Лиги, но в конце концов почувствовал, что владельцы клуба не разделяют его амбиции.



Отказ Эменало является ударом по "Ньюкаслу", ведь зимнее трансферное окно уже не за горами.