Майкл Эменало отказал "Ньюкаслу"

Майкл Эменало Майкл Эменало отказался от предложения стать спортивным директором "Ньюкасла".

Оформив приобретение "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов, инвесторы из Саудовской Аравии принялись искать человека, который бы определял стратегию клуба и тратил их деньги.

По информации The Telegraph, приоритетной целью саудитов на эту роль был Эменало, однако после детальных переговоров с директором "сорок" Амандой Стейвли Майкл отказался от работы на "Сент-Джеймс Парк".

Бывший технический директор "Челси" презентовал краткосрочный план по спасению от вылета и долгосрочный план по превращению "Ньюкасла" в гранда Премьер-Лиги, но в конце концов почувствовал, что владельцы клуба не разделяют его амбиции.

Отказ Эменало является ударом по "Ньюкаслу", ведь зимнее трансферное окно уже не за горами.


Метки Ньюкасл, Эменало

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2021 18:00

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