Майкл Эменало отказал "Ньюкаслу"
Майкл Эменало отказался от предложения стать спортивным директором "Ньюкасла".
Оформив приобретение "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов, инвесторы из Саудовской Аравии принялись искать человека, который бы определял стратегию клуба и тратил их деньги.
По информации The Telegraph, приоритетной целью саудитов на эту роль был Эменало, однако после детальных переговоров с директором "сорок" Амандой Стейвли Майкл отказался от работы на "Сент-Джеймс Парк".
Бывший технический директор "Челси" презентовал краткосрочный план по спасению от вылета и долгосрочный план по превращению "Ньюкасла" в гранда Премьер-Лиги, но в конце концов почувствовал, что владельцы клуба не разделяют его амбиции.
Отказ Эменало является ударом по "Ньюкаслу", ведь зимнее трансферное окно уже не за горами.
04.12.2021 18:00
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