"Челси" бит "Вест Хэмом"

Эдуар Менди Лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" потерпел поражение 3:2 в гостях у "Вест Хэма".

Относительно 1:1 с "Брайтоном" в среду в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Исса Диоп и Мануэль Лансини, заменив Пабло Форнальса и Саида Бенрахму.

После выезда к "Уотфорду" главный тренер "синих" Томас Тухель освежил стартовый состав своей команды с помощью Тиаго Силвы, Риса Джеймса, Жоржиньо и Хакима Зийеша.

То, что обе команды играли посреди недели, ощущалось — темп с самого начала был невысок. Соперники обменивались кое-какими полумоментами, но без явных голевых шансов.

"Челси" лишь больше владел мячом, но на 28-й минуте открыл счет — благодаря стандарту. Силва без помех пробил головой с отскоком от газона после подачи Мейсоном Маунтом углового — 0:1.

"Вест Хэм" мог отыграться почти сразу, но Силва практически на линии ворот остановил мяч после удара Владимира Цоуфала.

На 38-й минуте Жоржиньо откровенно подставил Эдуара Менди своим неудобным пасом назад. Не имея возможности забрать мяч в руки, голкипер гостей пустился в дриблинг, но в итоге сфолил на Боуэне. Лансини четко исполнил назначенный пенальти — 1:1.

Тем не менее, на перерыв команды ушли с преимуществом "синих". На 44-й минуте Зийеш верхом забросил мяч на правый край штрафной, откуда оставшийся без опеки Маунт пробил в касание — 1:2.

В начале второго тайма хозяева выглядели лучше, увенчав свой период активности голом. Боуэну предоставилась возможность пробить с линии штрафной, и Джаррод направил мяч мяч между ног Андреаса Кристесена — 2:2.

Ничейный счет не устраивали "Челси". Команда Тухеля вернула себе инициативу, однако "Вест Хэм" стойко держался, а на 75-й минуте едва не поймал соперника на контратаке. Это Боуэн на дальней штанге замыкал передачу Мичейла Антонио с правого края штрафной, но был выл вынужден тянуться к мячу и в створ не попал.

Развязка в матче наступила на 87-й минуте, когда вышедший на замену Артур Масуаку попытался выполнить подачу с левого фланга, а мяч чуть сошел с ноги и залетел в ближний верхний угол Менди — 3:2.

В заключительные минуты "молотобойцы" могли забить еще, но Боуэн с острого угла направил мяч выше.

В предыдущем матче, против "Уотфорда", "Челси" откровенно повезло одержать победу, и даже Тухель это признал. На сей раз удача повернулась к "синим" другой стороной. "Вест Хэм" провел очередной достойный поединок против большой команды.

"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2021 17:25

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 04.12.2021 18:16 # hachidlo
    Немножко ожидаемо. Вест Хем дома очень хорош, и без хорошей индивидуальной игры в атаке не стоило многого ожидать.

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  2. clpol 04.12.2021 18:16 # clpol
    Хочу напомнить, глиномессам, что Пейвода 1 медаль АПЛ, Чирарт 0 медаль АПЛ.

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  3. sexan 04.12.2021 18:11 # sexan
    Как я и говорил, мы проиграли, а радуются фаны арсенала.))) Вон даже гейбой из блевотины всплыл.)))

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  4. gameboy 04.12.2021 18:08 # gameboy
    Так и надо залупенсам. Эменало ушёл, а телкам нет места в футболе, что Еве карнейро, что остальным Романовским прошмандовкам

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  5. jirrort 04.12.2021 18:06 # jirrort
    Настроение на нуле, маленькие мои.Я очень расстроен,я просто капец как расстроен.

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  6. superperez101 04.12.2021 18:05 # superperez101
    Лукаку 100
    Хуверц 80
    Вернер 60
    Все в трубу, ха-ха-ха
    Пенсы такие пенсы

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  7. meshuggah 04.12.2021 18:03 # meshuggah
    А так ваще без б председательсы заслуженно выиграли
    Подзалупаль норм сосут

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  8. takernotagiver 04.12.2021 18:02 # takernotagiver
    По чесноку лишь Ливер и Сити играют в футбол какой он должен быть в идеале. Вот кто-то из них и будет чемпионом.

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  9. electric 04.12.2021 18:01 # electric
    ВСЕ ПЕНСЫ смотреть матч ЛФК! Ваша участь - ждать осечки КНЯЗЕЙ!!!

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  10. superperez101 04.12.2021 18:00 # superperez101
    По классике, много гонору у гейпенсов, а в оканцовке обоссаны

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  11. slash-lfc 04.12.2021 18:00 # slash-lfc
    Как же ща глоры Доширакси будут ждать осечки Ливерпуля))

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  12. mc-od 04.12.2021 18:00 # mc-od
    КОРОЛИ будут на троне! Скриньте.))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)

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  13. takernotagiver 04.12.2021 18:00 # takernotagiver
    02.12.2021 01:14 # удалить
    takernotagiver

    Видно, что плохо чукотка играет против прессингующих команд. А Вест Хэм как раз-таки из таких и посильнее в разы будет&#65289;

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  14. sellman 04.12.2021 17:59 # sellman
    Может быть дырявое сито забыло, как один момент принёс им всос в финале ЛЧ?

    А портовые обмороки уже запамятовали, как приручили Стивипса и как Кариус подарил победу Реалу?

    Ммм??!!

    лучше сейчас оголить такие моменты как с Жоржем и Менди, чтобы потом не упустить трофей.

    Так что сосируйте, мрази мерзотные

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  15. jirrort 04.12.2021 17:59 # jirrort
    Поскорее бы Менди на кубок Африки съебал и великий Кепа Аррисбалага вернулся в ИМПЕРАТОРСКУЮ раму.С ним такой куйни не было.

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  16. superperez101 04.12.2021 17:58 # superperez101
    Уверенно, на классе
    Мойец просто дал на ротан тухелю
    А вся фапля на ротан пенсам

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  17. nemovista 04.12.2021 17:55 # nemovista
    Кто вчера спрашивал насчёт команды которая может больше одного Челси забить? Надеюсь ты узнал ответ.

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  18. takernotagiver 04.12.2021 17:54 # takernotagiver
    02.12.2021 01:20
    takernotagiver

    Толку от этих отскоков. В очных встречах Ливер и Сити порвут это недоразумение. Всё равно что пытаться убежать от гончих в открытом поле. Один раз споткнешься и хана)

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  19. felix-the-cat 04.12.2021 17:54 # felix-the-cat
    императорам надоел трон!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/89946/?c=1#c7459187


    Учитывая что последние 4 года сосали в апл че т быстро

    Видимо вам страпон привычнее ухахаххахахахахахахахахах

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  20. nepomniachtchi 04.12.2021 17:53 # nepomniachtchi
    С выходом Мукаки пропала атака у пенсов. Но это было предсказуемо. А что с защитой происходит?

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