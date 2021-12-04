"Челси" бит "Вест Хэмом"
Лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" потерпел поражение 3:2 в гостях у "Вест Хэма".
Относительно 1:1 с "Брайтоном" в среду в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Исса Диоп и Мануэль Лансини, заменив Пабло Форнальса и Саида Бенрахму.
После выезда к "Уотфорду" главный тренер "синих" Томас Тухель освежил стартовый состав своей команды с помощью Тиаго Силвы, Риса Джеймса, Жоржиньо и Хакима Зийеша.
То, что обе команды играли посреди недели, ощущалось — темп с самого начала был невысок. Соперники обменивались кое-какими полумоментами, но без явных голевых шансов.
"Челси" лишь больше владел мячом, но на 28-й минуте открыл счет — благодаря стандарту. Силва без помех пробил головой с отскоком от газона после подачи Мейсоном Маунтом углового — 0:1.
"Вест Хэм" мог отыграться почти сразу, но Силва практически на линии ворот остановил мяч после удара Владимира Цоуфала.
На 38-й минуте Жоржиньо откровенно подставил Эдуара Менди своим неудобным пасом назад. Не имея возможности забрать мяч в руки, голкипер гостей пустился в дриблинг, но в итоге сфолил на Боуэне. Лансини четко исполнил назначенный пенальти — 1:1.
Тем не менее, на перерыв команды ушли с преимуществом "синих". На 44-й минуте Зийеш верхом забросил мяч на правый край штрафной, откуда оставшийся без опеки Маунт пробил в касание — 1:2.
В начале второго тайма хозяева выглядели лучше, увенчав свой период активности голом. Боуэну предоставилась возможность пробить с линии штрафной, и Джаррод направил мяч мяч между ног Андреаса Кристесена — 2:2.
Ничейный счет не устраивали "Челси". Команда Тухеля вернула себе инициативу, однако "Вест Хэм" стойко держался, а на 75-й минуте едва не поймал соперника на контратаке. Это Боуэн на дальней штанге замыкал передачу Мичейла Антонио с правого края штрафной, но был выл вынужден тянуться к мячу и в створ не попал.
Развязка в матче наступила на 87-й минуте, когда вышедший на замену Артур Масуаку попытался выполнить подачу с левого фланга, а мяч чуть сошел с ноги и залетел в ближний верхний угол Менди — 3:2.
В заключительные минуты "молотобойцы" могли забить еще, но Боуэн с острого угла направил мяч выше.
В предыдущем матче, против "Уотфорда", "Челси" откровенно повезло одержать победу, и даже Тухель это признал. На сей раз удача повернулась к "синим" другой стороной. "Вест Хэм" провел очередной достойный поединок против большой команды.
"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче
04.12.2021 17:25
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Последние комментарии:
Немножко ожидаемо. Вест Хем дома очень хорош, и без хорошей индивидуальной игры в атаке не стоило многого ожидать.
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Хочу напомнить, глиномессам, что Пейвода 1 медаль АПЛ, Чирарт 0 медаль АПЛ.
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Как я и говорил, мы проиграли, а радуются фаны арсенала.))) Вон даже гейбой из блевотины всплыл.)))
(ответить)
Так и надо залупенсам. Эменало ушёл, а телкам нет места в футболе, что Еве карнейро, что остальным Романовским прошмандовкам
(ответить)
Настроение на нуле, маленькие мои.Я очень расстроен,я просто капец как расстроен.
(ответить)
Лукаку 100
Хуверц 80
Вернер 60
Все в трубу, ха-ха-ха
Пенсы такие пенсы
(ответить)
А так ваще без б председательсы заслуженно выиграли
Подзалупаль норм сосут
(ответить)
По чесноку лишь Ливер и Сити играют в футбол какой он должен быть в идеале. Вот кто-то из них и будет чемпионом.
(ответить)
ВСЕ ПЕНСЫ смотреть матч ЛФК! Ваша участь - ждать осечки КНЯЗЕЙ!!!
(ответить)
По классике, много гонору у гейпенсов, а в оканцовке обоссаны
(ответить)
Как же ща глоры Доширакси будут ждать осечки Ливерпуля))
(ответить)
КОРОЛИ будут на троне! Скриньте.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)
(ответить)
02.12.2021 01:14 # удалить
takernotagiver
Видно, что плохо чукотка играет против прессингующих команд. А Вест Хэм как раз-таки из таких и посильнее в разы будет）
(ответить)
Может быть дырявое сито забыло, как один момент принёс им всос в финале ЛЧ?
А портовые обмороки уже запамятовали, как приручили Стивипса и как Кариус подарил победу Реалу?
Ммм??!!
лучше сейчас оголить такие моменты как с Жоржем и Менди, чтобы потом не упустить трофей.
Так что сосируйте, мрази мерзотные
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Поскорее бы Менди на кубок Африки съебал и великий Кепа Аррисбалага вернулся в ИМПЕРАТОРСКУЮ раму.С ним такой куйни не было.
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Уверенно, на классе
Мойец просто дал на ротан тухелю
А вся фапля на ротан пенсам
(ответить)
Кто вчера спрашивал насчёт команды которая может больше одного Челси забить? Надеюсь ты узнал ответ.
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02.12.2021 01:20
takernotagiver
Толку от этих отскоков. В очных встречах Ливер и Сити порвут это недоразумение. Всё равно что пытаться убежать от гончих в открытом поле. Один раз споткнешься и хана)
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императорам надоел трон!
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Источник: http://fapl.ru/posts/89946/?c=1#c7459187
Учитывая что последние 4 года сосали в апл че т быстро
Видимо вам страпон привычнее ухахаххахахахахахахахахах
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С выходом Мукаки пропала атака у пенсов. Но это было предсказуемо. А что с защитой происходит?
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