"Челси" бит "Вест Хэмом"

Лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" потерпел поражение 3:2 в гостях у "Вест Хэма".

Относительно 1:1 с "Брайтоном" в среду в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Исса Диоп и Мануэль Лансини, заменив Пабло Форнальса и Саида Бенрахму.



После выезда к "Уотфорду" главный тренер "синих" Томас Тухель освежил стартовый состав своей команды с помощью Тиаго Силвы, Риса Джеймса, Жоржиньо и Хакима Зийеша.



То, что обе команды играли посреди недели, ощущалось — темп с самого начала был невысок. Соперники обменивались кое-какими полумоментами, но без явных голевых шансов.



"Челси" лишь больше владел мячом, но на 28-й минуте открыл счет — благодаря стандарту. Силва без помех пробил головой с отскоком от газона после подачи Мейсоном Маунтом углового — 0:1.



"Вест Хэм" мог отыграться почти сразу, но Силва практически на линии ворот остановил мяч после удара Владимира Цоуфала.



На 38-й минуте Жоржиньо откровенно подставил Эдуара Менди своим неудобным пасом назад. Не имея возможности забрать мяч в руки, голкипер гостей пустился в дриблинг, но в итоге сфолил на Боуэне. Лансини четко исполнил назначенный пенальти — 1:1.



Тем не менее, на перерыв команды ушли с преимуществом "синих". На 44-й минуте Зийеш верхом забросил мяч на правый край штрафной, откуда оставшийся без опеки Маунт пробил в касание — 1:2.



В начале второго тайма хозяева выглядели лучше, увенчав свой период активности голом. Боуэну предоставилась возможность пробить с линии штрафной, и Джаррод направил мяч мяч между ног Андреаса Кристесена — 2:2.



Ничейный счет не устраивали "Челси". Команда Тухеля вернула себе инициативу, однако "Вест Хэм" стойко держался, а на 75-й минуте едва не поймал соперника на контратаке. Это Боуэн на дальней штанге замыкал передачу Мичейла Антонио с правого края штрафной, но был выл вынужден тянуться к мячу и в створ не попал.



Развязка в матче наступила на 87-й минуте, когда вышедший на замену Артур Масуаку попытался выполнить подачу с левого фланга, а мяч чуть сошел с ноги и залетел в ближний верхний угол Менди — 3:2.



В заключительные минуты "молотобойцы" могли забить еще, но Боуэн с острого угла направил мяч выше.



В предыдущем матче, против "Уотфорда", "Челси" откровенно повезло одержать победу, и даже Тухель это признал. На сей раз удача повернулась к "синим" другой стороной. "Вест Хэм" провел очередной достойный поединок против большой команды.



"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче