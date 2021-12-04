Клопп сравнил Филлипса с Левандовски

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил Натаниэля Филлипса с бомбардиром "Баварии" Робертом Левандовски и допустил уход своего защитника в январе.

24-летний Филлипс совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлом сезоне, оказав большую помощь столкнувшемуся с эпидемий травм "Ливерпулю".



В этом сезоне Натаниэль отметился лишь двумя появлениями на замену, и Клопп признает, что это несправедливо по отношению к талантливому защитнику.



"Люди часто спрашивают меня, кто из игроков добился наибольшего прогресса за время работы со мной, и я называю Роберта Левандовски".



"Наверное, это правильно, но Нэт Филлипс не так уж далеко от него — просто совсем по-другому".



"Я вспоминаю, когда впервые увидел Нэта Филлипса. Я поговорил с ним после матча, и он один из умнейших игроков, с которыми я когда-либо работал".



"Я сказал ему тогда: "Ты же понимаешь, что выглядел не так уж великолепно, да?" Однако с тех пор он прибавил почти во всем, а сейчас он не играет. Порой жизнь несправедлива, и в этом нет его вины".



"Мы не сможем удерживать его вечно. Мы нуждались в нем в первые полсезона, просто для подстраховки. Посмотрим, что случится в зимнее окно".



"Он поздно начал развиваться, но его прогресс невероятен. Я бы купил его в любой клуб, за исключением "Ливерпуля", потому что мы и так обладаем им", — цитирует Клоппа Daily Mirror.