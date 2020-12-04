"Ньюкасл" предложил контракт Лингарду
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард стал приоритетной трансферной целью "Ньюкасла" на январь.
Контракт Лингарда в "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, и недавно стало известно, что переговоры сторон о продлении сотрудничества провалились.
Джесси сильно ограничен в игровых минутах в этом сезоне, поэтому для него нет смысла дожидаться следующего лета, когда бы он мог стать свободным агентом.
Ожидается, что Лингард покинет "Олд Траффорд" уже в январе, и фаворитом в борьбе за Джесси считается "Вест Хэм", где 28-летний англичанин с успехом провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.
Однако The Times утверждает, что большие виды на Лингарда имеет и ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Ньюкасл". "Сороки" готовы сделать Джесси своим самым высокооплачиваемым игроком в истории.
"Ньюкасл" не просто общается с представителями Лингарда, но и уже предложил Джесси контракт на четыре с половиной года.
Добавим, сейчас самым высокооплачиваемым игроком команды Эдди Хау является Мигель Альмирон, зарабатывая 100 тысяч фунтов в неделю. Лингарду "сороки" предлагают гораздо больше.
04.12.2021 16:00
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А зачем ньюкасл тогда покупали богатые владельцы?
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Сколько дадут за него интересно?
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