"Ньюкасл" предложил контракт Лингарду

Джесси Лингард Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард стал приоритетной трансферной целью "Ньюкасла" на январь.

Контракт Лингарда в "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, и недавно стало известно, что переговоры сторон о продлении сотрудничества провалились.

Джесси сильно ограничен в игровых минутах в этом сезоне, поэтому для него нет смысла дожидаться следующего лета, когда бы он мог стать свободным агентом.

Ожидается, что Лингард покинет "Олд Траффорд" уже в январе, и фаворитом в борьбе за Джесси считается "Вест Хэм", где 28-летний англичанин с успехом провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.

Однако The Times утверждает, что большие виды на Лингарда имеет и ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Ньюкасл". "Сороки" готовы сделать Джесси своим самым высокооплачиваемым игроком в истории.

"Ньюкасл" не просто общается с представителями Лингарда, но и уже предложил Джесси контракт на четыре с половиной года.

Добавим, сейчас самым высокооплачиваемым игроком команды Эдди Хау является Мигель Альмирон, зарабатывая 100 тысяч фунтов в неделю. Лингарду "сороки" предлагают гораздо больше.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 04.12.2021 16:20 # van-der-slav
    А зачем ньюкасл тогда покупали богатые владельцы?

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  2. heyoung 04.12.2021 16:14 # heyoung
    Сколько дадут за него интересно?

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