Райс не подпишет новый контракт, если "Вест Хэм" не попадет в Лигу Чемпионов
Только попадание в Лигу Чемпионов позволит "Вест Хэму" заключить новый контракт со своим полузащитником Декланом Райсом.
Райс великолепно провел прошлый сезон, и еще тогда "Вест Хэм" выразил желание продлить сотрудничество с 22-летним игроком сборной Англии.
"Молотобойцы" были готовы сделать Райса своим самым высокооплачиваемым игроком в истории, однако минувшим летом Деклан отклонил оба предложения клуба о новом контракте.
Как сообщает The Telegraph, с тех пор "Вест Хэм" не пытался возобновить переговоры со своим лидером, несмотря на привлеченные инвестиции чешского миллиардера Даниэля Кретинского.
Проблема "молотобойцев" не только в ожиданиях Райса по зарплате. Деклан, от действующего контракта остается еще два года, хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.
Если в этом сезоне команда Дэвида Мойеса не финиширует в топ-4 Премьер-Лиги и не выиграет Лигу Европы, Райс едва ли будет готов к диалогу насчет продления сотрудничества.
Добавим, среди заинтересованных в Райсе клубов значатся "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Продажа Деклана может принести "Вест Хэму" около 100 миллионов фунтов.
04.12.2021 15:00
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Сиди дальше за 100млн в ВНСТХЭМЕ и мечтай о ЛЧ
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Так не всю жизнь же сидеть в середняке, его можно понять
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