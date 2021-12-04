Райс не подпишет новый контракт, если "Вест Хэм" не попадет в Лигу Чемпионов

Деклан Райс Только попадание в Лигу Чемпионов позволит "Вест Хэму" заключить новый контракт со своим полузащитником Декланом Райсом.

Райс великолепно провел прошлый сезон, и еще тогда "Вест Хэм" выразил желание продлить сотрудничество с 22-летним игроком сборной Англии.

"Молотобойцы" были готовы сделать Райса своим самым высокооплачиваемым игроком в истории, однако минувшим летом Деклан отклонил оба предложения клуба о новом контракте.

Как сообщает The Telegraph, с тех пор "Вест Хэм" не пытался возобновить переговоры со своим лидером, несмотря на привлеченные инвестиции чешского миллиардера Даниэля Кретинского.

Проблема "молотобойцев" не только в ожиданиях Райса по зарплате. Деклан, от действующего контракта остается еще два года, хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Если в этом сезоне команда Дэвида Мойеса не финиширует в топ-4 Премьер-Лиги и не выиграет Лигу Европы, Райс едва ли будет готов к диалогу насчет продления сотрудничества.

Добавим, среди заинтересованных в Райсе клубов значатся "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Продажа Деклана может принести "Вест Хэму" около 100 миллионов фунтов.


Метки Вест Хэм, контракты, Райс

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2021 15:00

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  1. chelsiukpro 04.12.2021 15:12 # chelsiukpro
    Сиди дальше за 100млн в ВНСТХЭМЕ и мечтай о ЛЧ

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  2. cristean2 04.12.2021 15:08 # cristean2
    Так не всю жизнь же сидеть в середняке, его можно понять

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