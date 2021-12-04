Конте не готов убрать Кейна из стартового состава
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что не может убрать Харри Кейна из стартового состава, несмотря на неважную форму своего звездного нападающего.
Кейн забил только один гол в этом сезоне Премьер-Лиги. Возможно, дело не только в сорвавшемся трансфере в "Манчестер Сити" минувшим летом, но и банально в усталости.
Если Кейн примет участие в восьми декабрьских матчах "шпор", это будет означать, что Харри сыграл 69 поединков за клуб и сборную в 2021 году. Возможно, Харри просто нужен отдых, однако Конте об этом не помышляет.
"Если честно, для меня было бы немного сложно не выпускать Харри в стартовом составе. Речь идет о важном для нас игроке".
"Возможно, когда ситуация улучшится, когда все игроки будут чувствовать себя увереннее, мы сможем обходиться и набирать три очка без Харри. Но в данный момент, если честно, я не представляю Харри вне стартового состава этой команды", — цитирует Конте The Guardian.
04.12.2021 14:00
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Нет достоиной замены ему! Так и будет всё время в старте в каждем матче.
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