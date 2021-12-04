"Эвертон" обсуждает будущее Бенитеса

Президент "Эвертона" Билл Кенрайт провел срочное совещание насчет будущего главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Домашним поражением 4:1 от "Эвертона" в минувшую среду "ириски" продлили свою серию без побед до восьми матчей.



И хотя хозяин "Эвертона" Фарад Мошири выразил поддержку Бенитесу после мерсисайдского дерби, Daily Mirror может подтвердить, что на "Гудисон Парк" уже задумываются об увольнении Рафаэля.



В "Эвертоне" обеспокоены не только последними результатами, но и в целом направлением развития клуба. Спортивный директор Марсель Брандс специально прилетел на встречу руководства из Голландии, где проводил время с семьей.



Добавим, что до Рождества "ирискам" предстоит ряд сложных матчей, в том числе против "Арсенала", "Лестера" и "Челси". Если Бенитес не наладит результаты в этот период, ему будет очень сложно удержаться на своем месте.