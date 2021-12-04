Рангник рассказал о своей первой встрече с Фергюсоном

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о своей первой встрече с сэром Алексом Фергюсоном.

В воскресенье, когда в Манчестер приедет "Кристал Пэлас", Рангник будет впервые командовать "Юнайтед" от бровки, однако это будет не первый матч Ральфа на "Олд Траффорд".



Рангник уже приезжал сюда с "Шальке-04 в 2011 году, потерпев поражение от команды Фергюсона со счетом 4:1 (6:1 по сумме двух матчей) в полуфинале Лиги Чемпионов.



"Мы поговорили после ответного матча здесь. Он пригласил меня в свой кабинет на "Олд Траффорд".



"Он насладился бокалом вина больше, чем я, потому что у нас совершенно не было шансов, чем я. Нам не хватало четырех или пяти важных игроков стартового состава, и утешением был то, что мы вообще попали в полуфинал, пройдя "Интер".



"Мы победили "Интер" на выезде 2:5 и дома 2:1, хотя никто этого не ожидал. Тогда и состоялась моя первая встреча с сэром Алексом".



"Мы снова встретились в 2015 на вручении наград журнала Kicker, мы вместе поужинали, и я очень предвкушаю новую встречу с ним в ближайшую пару недель", — сообщил Рангник официальному веб-сайту "Юнайтед".