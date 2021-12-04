Клопп посетовал на "безумное" расписание
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "безумием" расписание в период около Рождества.
Выезд к "Вулверхэмптону" в субботу станет первым из восьми оставшихся матчей "Ливерпуля" в декабре. После этого сумасшедшего отрезка "красные" сыграют против "Челси" 2 января.
Особенно тяжело "Ливерпулю" будет под конец месяца. Клопп уже предвкушает, как проведет два матча в течение трех дней.
"Это безумие, это всегда было безумием и всегда будет. Все нормально, пока не наступает этот рождественский период".
"Матчи 26-го и 28-го числа — это неправильно, но нам остается смириться с этим. Мы понимаем, что это традиция, но от этого не легче. Впереди у нас два сложных месяца".
"Хорошая вещь в том, что для всех команд это одинаково", — цитирует Клоппа Daily Mail.
04.12.2021 11:00
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Последние комментарии:
Очередное нытье Клоппа про боксинг дей
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порвите всех!
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долбоеб на админе. первый матч уже был 1го декабря. будет 9 матчей в декабре
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началось... рожденственский период нытья от клопа
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Выход один - ротировать)
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КНЯЗЬ!!!
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