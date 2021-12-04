Клопп посетовал на "безумное" расписание

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "безумием" расписание в период около Рождества.

Выезд к "Вулверхэмптону" в субботу станет первым из восьми оставшихся матчей "Ливерпуля" в декабре. После этого сумасшедшего отрезка "красные" сыграют против "Челси" 2 января.

Особенно тяжело "Ливерпулю" будет под конец месяца. Клопп уже предвкушает, как проведет два матча в течение трех дней.

"Это безумие, это всегда было безумием и всегда будет. Все нормально, пока не наступает этот рождественский период".

"Матчи 26-го и 28-го числа — это неправильно, но нам остается смириться с этим. Мы понимаем, что это традиция, но от этого не легче. Впереди у нас два сложных месяца".

"Хорошая вещь в том, что для всех команд это одинаково", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 828

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  1. rashford39 04.12.2021 11:25 # rashford39
    Очередное нытье Клоппа про боксинг дей

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  2. vals1702 04.12.2021 11:22 # vals1702
    порвите всех!

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  3. dallaslp 04.12.2021 11:18 # dallaslp
    долбоеб на админе. первый матч уже был 1го декабря. будет 9 матчей в декабре

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  4. ray-black 04.12.2021 11:18 # ray-black
    началось... рожденственский период нытья от клопа

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  5. felixok 04.12.2021 11:02 # felixok
    Выход один - ротировать)

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  6. electric 04.12.2021 11:02 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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