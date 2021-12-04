Клопп посетовал на "безумное" расписание

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "безумием" расписание в период около Рождества.

Выезд к "Вулверхэмптону" в субботу станет первым из восьми оставшихся матчей "Ливерпуля" в декабре. После этого сумасшедшего отрезка "красные" сыграют против "Челси" 2 января.



Особенно тяжело "Ливерпулю" будет под конец месяца. Клопп уже предвкушает, как проведет два матча в течение трех дней.



"Это безумие, это всегда было безумием и всегда будет. Все нормально, пока не наступает этот рождественский период".



"Матчи 26-го и 28-го числа — это неправильно, но нам остается смириться с этим. Мы понимаем, что это традиция, но от этого не легче. Впереди у нас два сложных месяца".



"Хорошая вещь в том, что для всех команд это одинаково", — цитирует Клоппа Daily Mail.