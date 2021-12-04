Мерсон уверен, что Рюдигер уже решил уйти из "Челси"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон выразил уверенность, что защитник Антонио Рюдигер уже принял решение уйти из "Челси".

Достоверно известно, что у Рюдигера и "Челси" существуют значительные разногласия насчет зарплаты по новому контакту, тогда как действующее соглашение Антонио истекает в конце этого сезона.



Мерсон не ожидает прорыва в переговорах и думает, что теперь Рюдигер покинет лондонский клуб свободным агентом.



"Челси" будет не хватать Антонио Рюдигера, когда тот уйдет, потому что заменить его будет стоить 60-70 миллионов фунтов".



"Рюдигер определенно уходит. Если бы он хотел заключить новый контракт, он бы это уже сделал. Шансов на то, что он остается, теперь нет".



"Но это не вина Томаса Тухеля. Думаю, Рюдигер определился, когда Фрэнк Лэмпард убрал его из команды. И хотя он выступает феноменальным образом с момента, как Тухель его вернул, и с ним они выиграли Лигу Чемпионов, Рюдигер ничего не забыл".



"Команды уже выстраиваются в очередь на него, и кто-нибудь заплатит ему грузовик денег, чтобы он перешел".



"На мой взгляд, он является одним из лучших игроков "Челси" в этом сезоне, и заменить его будет непросто, но у Тухеля, должно быть, уже есть кто-нибудь на уме".



"Просто сейчас есть не так много защитников мирового уровня, и стоят они целое состояние. Поэтому я не понимаю, когда клубы позволяют игроку приближаться к концу своего контракта. Это совершенно лишено смысла", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.