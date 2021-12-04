Сильвестр ожидает, что Рангник станет постоянным тренером МЮ

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Микаэль Сильвестр считает, что Ральф Рангник может стать главным тренером "красных дьяволов" на постоянной основе.

Как известно, Рангник будет тренировать "Юнайтед" в остатке сезона, после чего должен перейти на роль консультанта клуба.



Однако Сильвестр думает, что "дьяволам" нет смысла искать другого наставника, если Ральф хорошо проведет свои полгода.



"Если бы мне нужно было сделать прогноз, я бы сказал, что следующим постоянным тренером станет Ральф Рангник. Если у него будет хорошо получаться, зачем им искать кого-нибудь другого?"



"Он уже не молод, но он обладает силой и энергией, чтобы не ограничиваться этими несколькими месяцами. Он в лучшем положении, чтобы получить эту работу на постоянной основе".



"В прошлом он доказал в Германии, что его методы работают. Везде, где он работал, его команды становились лучше. Его стиль футбола сейчас исповедуют команды, которые успешно выступают в Лиге Чемпионов".



"Если применить этот стиль к имеющимся в "Юнайтед" игрокам, они смогут далеко зайти", — цитирует Сильвестра Manchester Evening News.