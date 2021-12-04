Варан сравнил Сульшера с Зиданом

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан сравнил Оле Гуннара Сульшера со своим бывшим наставником по "Реалу" Зинедином Зиданом.

Варан стал одним из нескольких приобретений Сульшера в летнее трансферное окно, однако за короткое время совместной работы Рафаэль успел проникнуться уважением к норвежцу, который был уволен "красными дьяволами" в прошлом месяце.



"Я разговаривал с ним перед тем, как перейти сюда. Он очень хороший человек, скромный и с важными ценностями. За короткое время он научил меня многим вещам, я многое узнал о клубе и о характера клуба".



"Он отражает многие ценности этого клуба: уважение, скромность. Он всегда старался изо всех сил".



"Когда ты разговариваешь на чувствительную тему, иногда это воспринимается немного негативно, словно проявление слабости".



"Но это не так. Это говорит о твоей силе. Когда он разговаривает с игроком, он честен".



"Руководству важно быть честным с игроками, и в этом он особенно похож на Зизу. Возможно, поэтому мне нравится это чувство. Мы провели короткое время вместе, но я многому научился", — сообщил Варан The Times.