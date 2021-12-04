Мойес расстроен, что Лингард мало играет в МЮ

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес признался, что его расстраивает дефицит игрового времени вингера Джесси Лингарда в "Манчестер Юнайтед".

Блестяще проведя вторую половину прошлого сезона за "Вест Хэм" на правах аренды, затем Лингард погнался за своей мечтой заиграть в родном клубе.



Однако в этом сезоне Премьер-Лиги Джесси еще не выходил в стартовом составе, отметившись лишь восемью появлениями на замену, и Мойесу, чья дверь, по слухам, по-прежнему открыта для 28-летнего англичанина, больно это видеть.



"Я особо не могу говорить насчет него, потому что он игрок "Манчестер Юнайтед", и это не мое дело".



"Однако он был действительно хорош у нас. Джесси знает, что все мы думаем о нем здесь. Я расстроен из-за Джесси, потому что он такой талантливый игрок, и он не играет".



"Он сыграл важную роль во второй половине нашего прошлого сезона. Однако нужно отдать должное игрокам здесь, они смогли двигаться дальше без Джесси".



"Люди могут подумать, что это Джесси делал разницу. Однако наши игроки прибавили и сами вышли на другой уровень. Тем не менее, Джесси играл важную роль здесь", — цитирует Мойеса Sky Sports.