Рангник готов подстроиться под Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что готов адаптировать свою тактику под нападающего Криштиану Роналду.

После назначения Рангника в "Юнайтед" у многих появились сомнения насчет того, впишется ли Роналду в игровую модель Ральфа.



Криштиану часто упрекают за то, что он не прессингует и слишком тянет одеяло на себя, однако Рангник уверен, что у него не возникнет проблем с 36-летним португальцем.



"Ты всегда должен адаптировать свой стиль или свои идеи футбола к имеющимся у тебя игрокам, а не наоборот".



"Глядя на Криштиану вчера (против "Арсенала"), я чувствовал, что еще никогда не видел игрока, который бы в его возрасте сохранял такую физическую форму. Он остается игроком, который легко может делать разницу".



"Поэтому важно то, как мы будем развивать всю команду, а не только Криштиану. По увиденному я убедился, что Криштиану более чем готов стараться на команду. Его партнеры по команде будут делать то же самое".



"Дело не в том, чтобы прессинговать ради прессинга, дело в контроле. Такова наша важная цель", — приводит слова Рангника Daily Mail.