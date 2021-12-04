15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 4 декабря, пятью поединками стартует 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" остается в топ-4, но определено сбавил обороты, набрав лишь одно очко из девяти последних, хотя до этого было 12 из 12. "Челси" повезло вернуться от "Уотфорда" с победой посреди недели — "синие" выиграли все четыре своих последних выездных матча в Премьер-Лиге с общим счетом 12:1. "Челси" может впервые за десятилетие оформить три победы кряду над "молотобойцами" в чемпионате.



"Вест Хэму" предстоит оценить состояние спины защитника Аарона Крессуэлла. Анджело Огбонна тяжело травмирован.



"Челси" потерял с травмой задней поверхности бедра защитника Трево Чалобу. Также вне игры Бен Чилуэлл, Нголо Канте и Матео Ковачич, но Рис Джеймс уже залечил свою лодыжку.



НЬЮКАСЛ — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция



Обе команды располагаются в зоне вылета, причем "Ньюкасл" не выиграл ни одного из 14 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, и прежде еще никто после такого ужасного старта не избегал вылета в Чемпионшип ("Суиндон" в 1994, КПР в 2013 и "Шеффилд Юнайтед" в 2021). "Бернли" не знает побед уже в восьми выездных поединках Премьер-Лиги кряду (4 ничьи, 4 поражения). "Бордовые" не побеждают на "Сент-Джеймс Парк" в рамках чемпионата с 1976 года (4 ничьи, 4 поражения).



Защитник "Ньюкасла" Киран Кларк дисквалифицирован на этот матч из-за своего удаления против "Норвича".



"Бернли" снова может рассчитывать на Джеймса Тарковски и Эшли Вествуда, но Фил Бардсли, Дейл Стивенс и Эшли Барнс все еще отсутствуют.



САУТГЕМПТОН — БРАЙТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" очень неуступчив дома в этом сезоне, проиграв лишь один из семи матчей Премьер-Лиги на "Сент-Мэри" (2 победы, 4 ничьи). "Брайтон" рискует повторить клубный антирекорд от 1982 года из 10 поединков кряду без побед в высшем дивизионе. "Святые" потерпели только одно поражение в восьми встречах с "чайками" в Премьер-Лиге (3 победы, 4 ничьи).



"Саутгемптон" потерял защитника Яна Беднарека с травмой икроножной мышцы. Похожая проблема у Стюарта Армстронга. Фрэйзер Форстер под вопросом.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция



Тихой сапой "Вест Хэм" забрался уже на восьмое место, в четырех последних домашних матчах Премьер-Лиги набрав 10 очков из 12 возможных. "Ливерпуль" стал первой командой высшего английского дивизиона, забивавшей минимум два гола в каждом из 18 первых поединков сезона во всех соревнованиях. "Красные" потерпели лишь одно поражение в 14 встречах с "волками" в Премьер-Лиге (11 побед, 2 ничьи).



Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш возвращается после матча дисквалификации. Марсал и Даниэл Поденсе находятся на самоизоляции.



К тренировкам с "Ливерпулем" приступили Джо Гомес и Наби Кейта, но играть они еще не готовы — как и Харви Эллиотт, Кертис Джонс, Роберто Фирмино.



УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30



При Клаудио Раньери "Уотфорд" проиграл пять матчей Премьер-Лиги из семи. "Шершни" пропускали в каждом из 24 последних поединков в высшем дивизионе. "Манчестер Сити" выиграл все шесть последних матчей во всех соревнованиях и уже повторил клубный рекорд из 30 побед в чемпионате за календарный год (2017 и 2019). "Уотфорд" еще никогда не побеждал "горожан" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 10 поражений).



"Уотфорд" лишен сразу восьми игроков первой команды, включая Адама Мазину, который повредил бедро против "Челси" посреди недели.



Единственной потерей "Сити" остался вингер Ферран Торрес. Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюфне снова готовы играть, как и вернувшийся после дисквалификации Эмерик Лапорт.