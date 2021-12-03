Ибрагимович: "Райола хотел убить меня"

Нападающий Златан Ибрагимович рассказал о гневной реакции своего агента Мино Райолы и вице-президента "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда, когда он преждевременно объявил свой переход к "красным дьяволам".

"Настало время, чтобы мир узнал. Мое следующее направление — "Манчестер Юнайтед", — написал Ибрагимович в инстаграме в 2016 году.



Однако сделал это Златан еще до того, как его трансфер был оформлен, что расстроило и лагерь игрока, и лагерь клуба.



"Я зашел в инстаграм, чтобы написать: "Моим следующим клубом будет "Манчестер Юнайтед". Я так устал от переговоров и не знал, что "Манчестер" размещен на фондовой бирже — ты не можешь делать такого рода заявления, пока сделка окончательно не оформлена. И все полетело в ад. Мино хотел убить меня".



"Это исключительно моя вина, Мино Райола здесь не при чем. Я потерял терпение, вот и все. У меня было ощущение, словно я застрял в зыбучих песках. Я пытался что-нибудь предпринять, чтобы выбраться, не думая о последствиях".



"Я единственный, кто был неправ. Еще раз извиняюсь".



"Реакция Вудворда? Он сказал, что я похоронил их пиар-план на 5 миллионов фунтов. Они запланировали специальную кампанию и презентацию со спецэффектами в стиле Голливуда. И я все испортил своим сообщением в социальной сети", — вспоминает в своей новой книге под названием Adrenalina Ибрагимович.