Ибрагимович: "Райола хотел убить меня"

Златан Ибрагимович Нападающий Златан Ибрагимович рассказал о гневной реакции своего агента Мино Райолы и вице-президента "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда, когда он преждевременно объявил свой переход к "красным дьяволам".

"Настало время, чтобы мир узнал. Мое следующее направление — "Манчестер Юнайтед", — написал Ибрагимович в инстаграме в 2016 году.

Однако сделал это Златан еще до того, как его трансфер был оформлен, что расстроило и лагерь игрока, и лагерь клуба.

"Я зашел в инстаграм, чтобы написать: "Моим следующим клубом будет "Манчестер Юнайтед". Я так устал от переговоров и не знал, что "Манчестер" размещен на фондовой бирже — ты не можешь делать такого рода заявления, пока сделка окончательно не оформлена. И все полетело в ад. Мино хотел убить меня".

"Это исключительно моя вина, Мино Райола здесь не при чем. Я потерял терпение, вот и все. У меня было ощущение, словно я застрял в зыбучих песках. Я пытался что-нибудь предпринять, чтобы выбраться, не думая о последствиях".

"Я единственный, кто был неправ. Еще раз извиняюсь".

"Реакция Вудворда? Он сказал, что я похоронил их пиар-план на 5 миллионов фунтов. Они запланировали специальную кампанию и презентацию со спецэффектами в стиле Голливуда. И я все испортил своим сообщением в социальной сети", — вспоминает в своей новой книге под названием Adrenalina Ибрагимович.


Метки Вудворд, Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Райола

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. ian 03.12.2021 23:54 # ian
    СМСки - зло. Вон Конте Диего так уволил

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  2. fc-oil 03.12.2021 23:54 # fc-oil
    Хотели заработать на Златане, но это Златан заработал на них.

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  3. chelsiukpro 03.12.2021 23:50 # chelsiukpro
    Пох.. и так в МЮ бабосиков за много у них :)))

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