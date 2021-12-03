Тухель пошутил, что Рангник мог его заменить уже после одного матча

Главный тренер "Челси" Томас Тухель пошутил, что Ральф Рангник мог занять его место уже после одного матча.

На своей первой пресс-конференции в качестве наставника "Манчестер Юнайтед" Рангник признался, что в прошлом сезоне похожую роль временного характера ему предлагал "Челси", но он отказался.



Рангник сказал, что "Челси" установил с ним контакт в феврале. При этом Тухель возглавил "синих" 26 января, приняв команду из рук уволенного Фрэнка Лэмпарда.



Вероятная неточность своего соотечественника дала Томасу повод пошутить о том, что "Челси" мог от него избавиться уже после 0:0 с "Вулверхэмптоном".



"Может быть, это случилось после нашей ничьей с "Вуверхэмптоном"! Может быть, боссы увидели ничью и подумали: "Он не знает, что делает, давайте позовем Ральфа на четыре месяца!"



"Должно быть, он ошибся с датой. Надеюсь на это", — цитирует Тухеля Evening Standard.