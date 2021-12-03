Рангник опроверг слухи насчет бонуса за Холанда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник опроверг слухи, что ему был обещан бонус за приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

На днях немецкое издание Bild сообщило, что "Юнайтед" выплатит Рангнику 8.5 млн. фунтов, если Ральф сможет заманить на "Олд Траффорд" Холанда, которого он знает по совместной работе в "Ред Булл".



Рангник действительно высоко ценит норвежского бомбардира, однако никакого упоминания Эрлинга в контракте Ральфа нет.



"10 миллионов за Холанда, 10 миллионов за Килиана Мбаппе, 10 миллионов за за Левандовски и 10 миллионов за Йозуа Киммиха... Естественно, это чепуха. Такого пункта в моем контракте нет".



"Я знаю, что он (Холанд) за игрок. Весь мир теперь осознал, насколько он хорош. Здесь у нас так много игроков топ-уровня на атакующих позициях, и нам не нужно разговаривать о других", — цитирует Рангника Daily Mirror.