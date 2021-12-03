Тухель готов попробовать Сауля в роли вингбека

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что собирается попробовать полузащитника Сауля Ньигеса в роли вингбека.

Выезд к "Уотфорду" посреди недели показал, что замененный уже в перерыве Сауль по-прежнему не готов к Премьер-Лиге, ее интенсивности и обилию физической борьбы.



Учитывая это, Тухель подумывает о том, чтобы попробовать 27-летнего испанца не в центе поля, а в качестве подстраховки для Маркоса Алонсо на левом фланге.



"Сауль все еще адаптируется, а против "Уотфорда" он рано получил желтую карточку и поэтому слегка сдерживал себя, вступая в единоборства. Нам слегка не хватало его физической мощи, потому что он не хотел получить красную карточку".



"Думаю, он может играть в качестве вингбека за нас — даже в том случае, если мы доминируем и много атакуем, потому что он очень хорош при подключениях в чужую штрафную".



"У него очень хороший удар, он хорошо выбирает момент, чтобы открыться на дальней штанге".



"Он показывает это на тренировках, и поэтому мы думаем, что он может пригодиться в качестве вингбека. Возможно, мы попробуем это в ближайших матчах. Мы должны попробовать, потому что Чилли (Бен Чилуэлл) выбыл надолго, а впереди много матчей, и мы не можем выпускать Маркоса на каждый матч", — цитирует Тухеля The Independent.