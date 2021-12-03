Тухель готов попробовать Сауля в роли вингбека

Сауль Ньигес Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что собирается попробовать полузащитника Сауля Ньигеса в роли вингбека.

Выезд к "Уотфорду" посреди недели показал, что замененный уже в перерыве Сауль по-прежнему не готов к Премьер-Лиге, ее интенсивности и обилию физической борьбы.

Учитывая это, Тухель подумывает о том, чтобы попробовать 27-летнего испанца не в центе поля, а в качестве подстраховки для Маркоса Алонсо на левом фланге.

"Сауль все еще адаптируется, а против "Уотфорда" он рано получил желтую карточку и поэтому слегка сдерживал себя, вступая в единоборства. Нам слегка не хватало его физической мощи, потому что он не хотел получить красную карточку".

"Думаю, он может играть в качестве вингбека за нас — даже в том случае, если мы доминируем и много атакуем, потому что он очень хорош при подключениях в чужую штрафную".

"У него очень хороший удар, он хорошо выбирает момент, чтобы открыться на дальней штанге".

"Он показывает это на тренировках, и поэтому мы думаем, что он может пригодиться в качестве вингбека. Возможно, мы попробуем это в ближайших матчах. Мы должны попробовать, потому что Чилли (Бен Чилуэлл) выбыл надолго, а впереди много матчей, и мы не можем выпускать Маркоса на каждый матч", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Ньигес, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 03.12.2021 20:40 # chelsiukpro
    Тухель думал сделать расказывая журналюгам... но Томас не будет делать этого т.к. это можно сделать с помощью Одоя и Пули!

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  2. tursa 03.12.2021 20:01 # tursa
    Пхахахахахх какой же фэйл. Он же просился уйти от симеоне именно из-за этого

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