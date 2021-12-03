Игра "Арсенала" в этом сезоне не впечатляет Анри
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что "канониры" ничем не впечатлили его в этом сезоне.
Начав сезон 2021/22 с трех поражений в Премьер-Лиге, затем "Арсенал" преобразился и выдал затяжную беспроигрышную серию.
Однако эту серию Анри объясняет лишь невысоким уровнем соперников. После поражения 3:2 от "Манчестер Юнайтед" накануне Тьерри заключил, что "канониры" так и не научились играть против больших команд.
"Я был удивлен результатом матча против "Брентфорда" (в первом туре), но не другими двумя (поражения от "Челси" и "Манчестер Сити")".
"Их беспроигрышная серия дальше... Я не был удивлен, ведь они играли раз в неделю. Матч против "Ливерпуля"? Я не был удивлен".
"Я хочу видеть, чтобы "Арсенал" приезжал к сильным командам вроде "Манчестер Юнайтед" и делал громкие заявления своей игрой".
"Если судить по матчам, где они заведомо являются фаворитом, то можно сказать, что они движутся в правильном направлении. Но когда они играют против больших команд, этого не видно, потому что обычно нас громят. Мы не проигрываем, мы уступаем разгромно", — сообщил Анри Amazon Prime.
03.12.2021 19:00
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