Конте уверен, что Кейн снова будет забивать голы

Антонио Конте и Харри Кейн Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте уверен, что нападающий Харри Кейн восстановит свою результативность.

В 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги Кейн забил только один гол, накануне против "Брентфорда" в очередной раз не сумев отличиться.

Однако Конте доволен игрой своего бомбардира и верит, что Харри снова будет забивать, если команда продолжит создавать для него моменты.

"Во-первых, я уверен, что Харри счастлив, если мы побеждаем, а он не забивает. Потому что для нас и для Харри "Тоттенхэм" прежде всего".

"Харри очень хорошо провел последний матч, он поучаствовал в голевой комбинации и сам имел хорошую возможность забить".

"Важно создавать моменты для голов, и в этом отношении мы значительно прибавляем. Уверен, Харри забьет много голов. Уверен, против каждой команды Харри будет играть так же хорошо, как и против "Брентфорда".

"Я очень доволен тем, как он играет. Знаю, нападающие хотят забивать, и мы хотим дать ему как можно больше возможностей для этого. Думаю, мы на правильном пути", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Кейн, Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2021 18:00

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