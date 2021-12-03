Конте уверен, что Кейн снова будет забивать голы

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте уверен, что нападающий Харри Кейн восстановит свою результативность.

В 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги Кейн забил только один гол, накануне против "Брентфорда" в очередной раз не сумев отличиться.



Однако Конте доволен игрой своего бомбардира и верит, что Харри снова будет забивать, если команда продолжит создавать для него моменты.



"Во-первых, я уверен, что Харри счастлив, если мы побеждаем, а он не забивает. Потому что для нас и для Харри "Тоттенхэм" прежде всего".



"Харри очень хорошо провел последний матч, он поучаствовал в голевой комбинации и сам имел хорошую возможность забить".



"Важно создавать моменты для голов, и в этом отношении мы значительно прибавляем. Уверен, Харри забьет много голов. Уверен, против каждой команды Харри будет играть так же хорошо, как и против "Брентфорда".



"Я очень доволен тем, как он играет. Знаю, нападающие хотят забивать, и мы хотим дать ему как можно больше возможностей для этого. Думаю, мы на правильном пути", — цитирует Конте Evening Standard.