Рангник поведал о своих разговорах с Сульшером и Кэрриком

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поведал, что два часа разговаривал по телефону с Оле Гуннаром Сульшером и пытался убедить Майкла Кэррика войти в его штаб.

Приняв командование "красными дьяволами" до конца сезона, Рангник унаследовал штаб Сульшера — за исключением Кэррика, который после победы 3:2 над "Арсеналом" накануне объявил об уходе из клуба.



Ральф рад работать с доставшимся ему штабом, но все равно надеется привести своих людей.



"Я поговорил с Оле в прошлое воскресенье, до матча с "Челси". Мы общались почти два часа".



"Он был очень великодушен, проведя со мной полтора часа на проводе и рассказывая мне детали и нюансы насчет команды".



"Об уходе Майкла я узнал пару дней назад. Я провел встречу с Майклом и Кираном (Маккенной), но особенно долго мы разговаривали с Майклом — более часа. Я пытался убедить его остаться на борту, но он еще несколько недель назад решил, что ему нужен перерыв и отдых после 30 лет в профессиональном футболе".



"В конце концов я был вынужден смириться. В каком-то смысле я могу понять его решение. Что касается формирования тренерского штаба, то я более чем счастлив работать с имеющимся штабом, потому что мне нужен их опыт и их познания насчет имеющихся игроков".



"Конечно, в течение недели-двух я постараюсь найти одного, двух или трех людей, которые могут присоединиться к нам, но из-за Brexit это непросто".



"Многие из моих бывших коллег, будь то видеоаналитики или ассистенты, имеют долгосрочные контракты в больших клубах, поэтому они недоступны прямо сейчас. Нам придется проявить смекалку, чтобы отыскать правильных людей. Надеюсь, мы получим их в течение одной-двух недель, но я не могу назвать вам никаких имен", — цитирует Рангника Manchester Evening News.