Рангник не исключает, что станет постоянным тренером МЮ
Ральф Рангник открыт к тому, чтобы продлить свое пребывание на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед" за пределы этого сезона.
Объявляя о назначении Рангника, "Юнайтед" сообщил, что Ральф будет тренировать команду в остатке сезона, после чего перейдет на роль советника клуба.
Рангник ожидает, что клуб спросит его совета при выборе следующего постоянного тренера, и Ральф не исключает, что порекомендует... себя.
"Люди, с которыми я разговаривал, дали очень четко понять, что речь идет о тренерской роли на шесть месяцев. Мы никогда не разговаривали о том, что случится летом".
"Я полностью отдаю себе отчет, что прямо сейчас, они, возможно, ищут нового тренера. Посмотрим, захотят ли они обсудить это со мной".
"Возможно, они спросят мое мнение, и если у нас все будет хорошо, а команда будет развиваться, то я, возможно, даже порекомендую руководству то, что дважды рекомендовал в Лейпциге: оставить меня на один год".
"Но все это — гипотетические рассуждения. Мы не можем говорить о таких вещах. Мне важно выиграть следующие матчи, и именно на этом я сосредоточен", — цитирует Рангника ESPN.
03.12.2021 16:00
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ой блять, началось...
очередное ебанутое решение руководства. вместо того чтоб твердо все решить опять всякие "ну поживем увидим"
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